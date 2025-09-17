Ευθείες απειλές του Ισραήλ κατά της ΕΕ για τις κυρώσεις: «Θα λάβουν την αρμόζουσα απάντηση»

Η κυβέρνηση του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι τυχόν κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον του, θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση», αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επιβολή υψηλότερων δασμών σε ισραηλινά προϊόντα.

Η απόφαση αφορά ισραηλινά αγαθά που εισάγονται σε κράτη της ΕΕ, ενώ προαναγγέλθηκε η επιβολή κυρώσεων σε δύο ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς, κατά το ΑΜΠΕ.

«Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [...] είναι ηθικά και πολιτικά διαστρεβλωμένες και πρέπει να ελπίζουμε ότι δεν θα εγκριθούν», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ με ανάρτηση στο X.

«Οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του Ισραήλ θα λάβει την αρμόζουσα απάντηση και ελπίζουμε να μην φτάσει εκεί», πρόσθεσε, καθώς τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή κρίνεται απίθανο να υιοθετηθούν από τους 27.