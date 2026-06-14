Εύθραυστη η συμφωνία μετά την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό - Κλειστός ο εναέριος χώρος του Ιράν

Το σκηνικό στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά τεταμένο, καθώς ο Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος για επικείμενη συμφωνία με το Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οι αντίπαλοί της θα λάβουν ένα μάθημα που δεν θα ξεχάσουν.

Κλειστός ο εναέριος χώρος του Ιράν

Ο εναέριος χώρος του Ιράν εμφανίζεται σχεδόν χωρίς αεροπορική κυκλοφορία, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι οι πτήσεις στις δυτικές περιοχές της χώρας έχουν ακυρωθεί μέχρι νεωτέρας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο εκτόξευσης πυρών προς το ισραηλινό έδαφος τις επόμενες ώρες.

Μια τέτοια κίνηση από την πλευρά του Ιράν θα αποτελούσε απάντηση στην ισραηλινή επίθεση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στη Βηρυτό, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι θα δώσει «ισχυρή απάντηση».

Εύθραυστη η κατάσταση μετά το χτύπημα στη Βηρυτό

Ανταποκρίτρια του Skynews ανέφερε νωρίτερα ότι είναι μάλλον απίθανη η υπογραφή της συμφωνίας σήμερα.

«Αυτό ακριβώς επιδίωκε ο Τραμπ σήμερα, ήταν γεμάτος αισιοδοξία ότι κάποιο είδος αρχικής συμφωνίας με τους Ιρανούς... θα υπογραφόταν σήμερα μεταξύ των δύο πλευρών, ανήμερα των γενεθλίων του», εξήγησε.

Ενώ υπήρχε μια αίσθηση αισιοδοξίας για μια σημαντική ανακάλυψη τις επόμενες ημέρες, η επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό το έχει θέσει υπό αμφισβήτηση.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση και σίγουρα σήμερα υπογράμμισε ότι όχι μόνο η διπλωματική διαδικασία φαινόταν ότι θα μπορούσε να καταρρεύσει εντελώς, αλλά σίγουρα φαινόταν ότι θα μπορούσαμε επίσης να δούμε μια αύξηση των εντάσεων ή πιθανή κλιμάκωση», πρόσθεσε.

Τράμπ: Η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί

Ο Τραμπ είχε νωρίτερα εκφράσει την απογοήτευσή του με ανάρτηση στο Truth Social για τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, οι οποίες άφησαν πίσω τους τρεις νεκρούς.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που είμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν», έγραψε. Το Ισραήλ δήλωσε ότι ενήργησε σε απάντηση σε πυρά της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται έναντι απειλών, αλλά η επίθεση στην οποία απάντησε ήταν πολύ περιορισμένης εμβέλειας και ασήμαντη», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν είχε προηγουμένως κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους μετά τις επιθέσεις, οι οποίες, όπως είπε, κινδύνευαν να θέσουν σε κίνδυνο τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.