Ευθύμης Λέκκας για σεισμό στην Τουρκία: «Δεν θα επηρεαστεί ο ελληνικός χώρος»

Για τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 19:53 στην περιοχή Σιντίργκι της επαρχίας Μπαλίκεσιρ, στη δυτική Τουρκία, τοποθετήθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Ο κ. Λέκκας ήταν καθησυχαστικός σχετικά με το εάν επηρεάζεται ο ελληνικός χώρος από τον ισχυρό σεισμό στην Τουρκία, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Εκτιμώ πως είναι ο κύριος σεισμός, παρόλο που το συγκεκριμένο ρήγμα μπορεί να δώσει μεγαλύτερες, σε ένταση, δονήσεις».

«Από τότε, έχουμε δεκάδες μετασεισμούς, αλλά ο σεισμός δεν θα επηρεάσει τον ελληνικό χώρο, καθώς το εν λόγω ρήγμα δεν συμπίπτει με αυτό της Ανατολίας» ξεκαθάρισε ο κ. Λέκκας για τη δόνηση στην Τουρκία.

Σεισμός στην Τουρκία: Τι είπε ακόμη ο κ. Λέκκας

«Επίσης, δεν θα έχουμε επιπτώσεις σε μεγάλες πόλεις, όπως την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη παρόλο που το επίκεντρο βρίσκεται ανάμεσά τους, δεδομένου ότι το ρήγμα βρίσκεται σε βορειοδυτικό σημείο» είπε ακόμη ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 11 χλμ. Η δόνηση έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού.

Σύμφωνα με τα Τουρκικά ΜΜΕ έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές στην περιοχή όπως καταρρεύσεις σπιτιών και δημόσιων κτηρίων. Η περιοχή του Σίντζιρτζι είναι γνωστή για το έντονο γεωθερμικό της πεδίο από το οποίο και πηγάζουν θερμοπηγές.

Μάλιστα, στις 20:18 το βράδυ της Κυριακής, σημειώθηκε μετασεισμός στην ίδια πόλη μεγέθους 4,6 Ρίχτερ, με τους κατοίκους να είναι πανικοβλημένοι και να είναι στους δρόμους, καθώς φοβούνται για μεγαλύτερη δόνηση.

Την ίδια ώρα, από τις πρώτες εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα, φαίνεται ένα κτίριο να έχει καταρρεύσει σαν «τραπουλόχαρτο», χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν υπάρχουν τυχόν θύματα.

Πριν από λίγο έγινε γνωστή η πρώτη αντίδραση Ερντογάν: «Εκφράζω τις ευχές μου σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό στο Μπαλίκεσιρ και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες μας. Από την αρχή, όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν αναλάβει δράση και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Μακάρι ο Θεός να προστατεύσει τη χώρα μας από κάθε είδους καταστροφές».