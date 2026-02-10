Φάκελος Επστάιν: Μία 9χρονη μεταξύ των θυμάτων - «Εμπλέκεται αξιωματούχος ξένης κυβέρνησης»

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις σχετικά με τα περιεχόμενα του φακέλου του Τζέφρι Επστάιν, με τις νεότερες πληροφορίες να κάνουν λόγο ακόμα και για - τουλάχιστον - ένα θύμα 9 ετών, αλλά και εμπλοκή ανώτερου αξιωματούχου κυβέρνησης.

Μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου συνεχίζουν τη συζήτηση επί του φλέγοντος ζητήματος, την ώρα που τα απόνερα της δημοσιοποίησης των εκατομμυρίων νέων στοιχείων έχουν φτάσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Δημοκρατικός βουλευτής από το Μέριλαντ επεσήμανε, κατά τη χθεσινή (09/02) συνεδρίαση, πως εντός των αρχείων «διαβάζεις για 15χρονα κορίτσια, 14χρονα, 10χρονα. Είδα μία αναφορά για ένα κορίτσι 9 ετών σήμερα. Είναι αποτρόπαιο και σκανδαλώδες» τόνισε.

Το σώμα εξέφρασε, επίσης, την ανησυχία τους καθώς από το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε κρύψει τα πρόσωπα επιφανών προσώπων, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος.

«Είδα τα ονόματα πολλών ατόμων, που είχαν σβηστεί για μυστηριώδεις ή αινιγματικούς ή ανεξιχνίαστους λόγους» τόνισε ένας βουλευτής και συμπλήρωσε: «Σίγουρα υπάρχουν πολλά ονόματα άλλων ανθρώπων που ήταν βοηθοί και συνεργάτες του Τζέφρι Επστάιν, τα οποία απλώς σβήστηκαν χωρίς προφανή λόγο».

Ο Τόμας Μάσι, Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από το Κεντάκι, δήλωσε ότι υπάρχουν έξι άνδρες που «πιθανότατα ενοχοποιούνται από την συμπερίληψή τους σε αυτά τα αρχεία» προσθέτοντας ότι ένας από αυτούς «βρίσκεται σε αρκετά υψηλή θέση σε μια ξένη κυβέρνηση».

Ο Ρο Κάνα, Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια, συμπλήρωσε πως υπάρχει και «ένα εξαιρετικά εξέχων άτομο» μεταξύ τους.

«Δεν υπάρχει καμία εξήγηση γιατί αυτά τα άτομα διαγράφηκαν» διαπίστωσε.