Μπαρούτι μυρίζει, ξανά, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να σφραγίζει τα Στενά του Ορμούζ και να προειδοποιεί τις ΗΠΑ που απαντούν με επιθέσεις σε πάνω από 100 στόχους.

Μόλις χθες, Σάββατο (11/07), οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις σε 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, όπως ενημέρωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Όπως ξεκαθαρίστηκε, ήταν εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), δυνατότητες του ναυτικού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτιας επιτήρησης.

Σημειώνεται από το Ιράν είχε, νωρίτερα, επιτεθεί σε δύο πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Ένας Ινδός υπήκοος αγνοείται ύστερα από επίθεση στο εμπορικό πλοίο GFS Galaxy ανοιχτά της ακτής του Ομάν, όπως έγινε γνωστό.

«Από τους 11 Ινδούς υπηκόους στο πλοίο, 10 έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ ένας Ινδός Υπήκοος φέρεται ως αγνοούμενος» ανέφερε η επίσημη ενημέρωση.

Η πρεσβεία της Ινδίας στο Ομάν παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν στη συνεχιζόμενη επιχείρηση ερευνών και διάσωσης, πρόσθεσε το υπουργείο.

Η αντίδραση του διαμεσολαβητή Πακιστάν

Ο επικεφαλής της πακιστανικής διπλωματίας απηύθυνε έκκληση για «αποκλιμάκωση» στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και κάλεσε τα μέρη να «επιδείξουν αυτοσυγκράτηση» στη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης που είχε σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό του, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν.

Ο πακιστανός υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ «υπογράμμισε ότι ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν ο μόνος βιώσιμος δρόμος για να επιλυθούν οι διαφορές και να εγκαθιδρυθεί διαρκής ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή» κατά την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, διευκρίνισε το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σειρά επιθέσεων στις χώρες του Κόλπου

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι τρεις ιρανικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφος του βασιλείου το ξημέρωμα, χωρίς να προκληθούν θύματα, εν μέσω της επανάληψης των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

«Τρεις πύραυλοι που ρίφθηκαν από το ιρανικό έδαφος έπεσαν το ξημέρωμα σε σημεία του βασιλείου, χωρίς να προκληθούν θύματα. Οι ζημιές περιορίζονται σε μικρές υλικές ζημιές» ανέφερε στρατιωτική πηγή την οποία επικαλέστηκαν οι ένοπλες δυνάμεις στην ανακοίνωσή τους.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι αναχαιτίζουν αεροπορικές επιθέσεις, την ώρα που το Ιράν εξαπέλυσε αντίποινα εναντίον γειτονικών χωρών του στον Κόλπο μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του.

«Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων διευκρινίζει ότι οι κρότοι έκρηξης που ακούγονται οφείλονται στην επέμβαση των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν εχθρικές επιθέσεις» ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X σήμερα το πρωί, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι ηχούν σειρήνες και προέτρεψε τους κατοίκους να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη και ασφαλέστερη τοποθεσία.

Τα ΗΑΕ, εν τω μεταξύ, δήλωσαν ότι εντοπίστηκαν απειλές με πυραύλους σήμερα το πρωί εκτός των «συνόρων» τους, προσθέτοντας ότι η παρακολούθηση των απειλών ασφαλείας γίνεται «όλο το 24ωρο».