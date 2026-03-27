FBI: Ιρανοί χάκερ «ξεγύμνωσαν» τον Διευθυντή - Διέρρευσαν στο ίντερνετ προσωπικές φωτογραφίες και emails

Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές αρχές ασφαλείας, καθώς, σύμφωνα με το dailymail.com, ο προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ (Kash Patel), έπεσε στα χέρια Ιρανών χάκερ!
Η ομάδα κυβερνοεπιθέσεων «Handala», η οποία φέρεται να συνδέεται με τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες, ανέλαβε την ευθύνη για το άνευ προηγουμένου χτύπημα.
Οι χάκερ διέρρευσαν στο διαδίκτυο έναν τεράστιο όγκο από τα προσωπικά αρχεία του ισχυρού άνδρα των ΗΠΑ.
Ανάμεσα στα δεδομένα που είδαν το φως της δημοσιότητας, βρίσκονται ιδιωτικά emails της περιόδου 2010-2019, το αναλυτικό βιογραφικό του σημείωμα, αλλά και ανέκδοτες προσωπικές φωτογραφίες του, όπου εμφανίζεται να καπνίζει πούρο, να βγάζει selfies κάνοντας γκριμάτσες και να ποζάρει χαλαρός σε ταξίδι του στην Κούβα.
- Ο σοκαριστικός και μέχρι θανάτου βασανισμός του Ιλία Καρέλι στις φυλακές Νιγρίτας
- Γιώργος Μπένος: «Δεν ονειρεύομαι μεγάλους ρόλους, αλλά ρόλους που να τσαλακώνομαι»
- Το δυσοίωνο σενάριο Γεραπετρίτη για τον πόλεμο, το νέο κόμμα του Φαραντούρη και οι φήμες για τον Ντίλιαν
- Χωρίζουν οι δρόμοι των Μαλέσκου - Κωνσταντάρα: Πού θα συνεχίσει ο καθένας
