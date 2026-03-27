FBI: Ιρανοί χάκερ «ξεγύμνωσαν» τον Διευθυντή - Διέρρευσαν στο ίντερνετ προσωπικές φωτογραφίες και emails

Ιρανοί χάκερ παραβίασαν το email του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ. Διέρρευσαν προσωπικές φωτογραφίες και έγγραφα στο ίντερνετ.

O διευθυντής του fbi
O διευθυντής του fbi | instagram / @alexiswillknis
Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές αρχές ασφαλείας, καθώς, σύμφωνα με το dailymail.com, ο προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ (Kash Patel), έπεσε στα χέρια Ιρανών χάκερ!

Η ομάδα κυβερνοεπιθέσεων «Handala», η οποία φέρεται να συνδέεται με τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες, ανέλαβε την ευθύνη για το άνευ προηγουμένου χτύπημα.

Οι χάκερ διέρρευσαν στο διαδίκτυο έναν τεράστιο όγκο από τα προσωπικά αρχεία του ισχυρού άνδρα των ΗΠΑ.

Ανάμεσα στα δεδομένα που είδαν το φως της δημοσιότητας, βρίσκονται ιδιωτικά emails της περιόδου 2010-2019, το αναλυτικό βιογραφικό του σημείωμα, αλλά και ανέκδοτες προσωπικές φωτογραφίες του, όπου εμφανίζεται να καπνίζει πούρο, να βγάζει selfies κάνοντας γκριμάτσες και να ποζάρει χαλαρός σε ταξίδι του στην Κούβα.

