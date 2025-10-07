Το Ρότερνταμ αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ολλανδίας. Μπορεί να μην είναι τόσο δημοφιλές όσο το Άμστερνταμ, ωστόσο έχει τον δικό του μοναδικό χαρακτήρα και ομορφιές που αξίζει να ανακαλύψετε.

Οι Έλληνες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη, καθώς ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στο Ρότερνταμ για να αντιμετωπίσει τη Φέγενορντ στις 23 Οκτωβρίου στο Stadion Feyenoord, γνωστό ως De Kuip.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr