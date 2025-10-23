Μπορεί να μην είναι τόσο δημοφιλές όσο το Άμστερνταμ, όμως το Ρότερνταμ είναι ένας προορισμός με τη δική του μοναδική ταυτότητα που επιφυλάσσει εκπλήξεις σχεδόν σε κάθε γωνιά του.

Οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στην ολλανδική πόλη για τον αγώνα Φέγενορντ - Παναθηναϊκός, που θα διεξαχθεί το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου, θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν έναν «διαφορετικό» προορισμό, μια πόλη χωρίς υπερτουρισμό, που φημίζεται για τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της, την πλούσια ναυτική παράδοση και την εντυπωσιακή σύγχρονη αρχιτεκτονική της.

