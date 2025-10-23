Μπορεί να μην είναι τόσο δημοφιλές όσο το Άμστερνταμ, όμως το Ρότερνταμ είναι ένας προορισμός με τη δική του μοναδική ταυτότητα που επιφυλάσσει εκπλήξεις σχεδόν σε κάθε γωνιά του.
Οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στην ολλανδική πόλη για τον αγώνα Φέγενορντ - Παναθηναϊκός, που θα διεξαχθεί το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου, θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν έναν «διαφορετικό» προορισμό, μια πόλη χωρίς υπερτουρισμό, που φημίζεται για τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της, την πλούσια ναυτική παράδοση και την εντυπωσιακή σύγχρονη αρχιτεκτονική της.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη στους 37 για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Έξωση από το σπίτι του - «Με πέταξαν έξω με τις φόρμες»
- Ο «δωσίλογος» Δήμος Σταρένιος που λίγο έλειψε να πεθάνει από την πείνα στην Κατοχή
- ΕΦΕΤ: Ανακάλεσε μουστοκούλουρα γεμάτα με επικίνδυνη ουσία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.