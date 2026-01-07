Η Βουδαπέστη είναι μια πόλη που κερδίζει τον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή. Χτισμένη στις όχθες του Δούναβη συνδυάζει τη μεγαλοπρέπεια με μια ζωντανή νεανική ενέργεια που δεν σβήνει ποτέ.
Η Βούδα και η Πέστη, οι δύο πλευρές της πόλης, προσφέρουν βόλτες ιστορικής σημασίας σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, τα θερμά λουτρά, τις γαστρονομικές εμπειρίες και την έντονη νυχτερινή ζωή.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Σοβαρά τραύματα για Μαδούρο και Φλόρες κατά την απαγωγή: Η σοκαριστική εικόνα στα δικαστήρια
- Ο μυστηριώδης παλαίμαχος του NBA που βρέθηκε στη λίστα Έπσταιν και πάρταρε με τον Τραμπ
- Η αναμενόμενη εκτόξευση της Καρυστιανού, ο ευσεβής πόθος του Σαμαρά και η εξαφάνιση του Καλλιάνου
- Έξαλλος ο Γεωργιάδης με τον Βαρουφάκη: «Ζητώ συγγνώμη από τον Καραγκιόζη, ο οποίος μου είναι συμπαθής»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.