Η Βουδαπέστη είναι μια πόλη που κερδίζει τον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή. Χτισμένη στις όχθες του Δούναβη συνδυάζει τη μεγαλοπρέπεια με μια ζωντανή νεανική ενέργεια που δεν σβήνει ποτέ.

Η Βούδα και η Πέστη, οι δύο πλευρές της πόλης, προσφέρουν βόλτες ιστορικής σημασίας σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, τα θερμά λουτρά, τις γαστρονομικές εμπειρίες και την έντονη νυχτερινή ζωή.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

