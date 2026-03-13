Φιάσκο στις Βρυξέλλες: Εισαγγελείς κυνήγησαν λάθος ευρωβουλευτή για δωροδοκία από την Κίνα λόγω συνωνυμίας

Σε μια γκάφα που εκθέτει ανεπανόρθωτα τις βελγικές διωκτικές αρχές, ο Μαλτέζος ευρωβουλευτής Ντάνιελ Αττάρντ βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο μιας σοβαρότατης έρευνας διαφθοράς. Ο λόγος; Η αρμόδια εποπτική αρχή δεν έκανε τον κόπο να διασταυρώσει σε ποιον ανήκει ένας τραπεζικός λογαριασμός και απλά μπέρδεψε τα ονόματα.

Αντί για ένα βαθύ σενάριο κατασκοπείας και δωροδοκίας, η υπόθεση αποδείχθηκε μνημείο προχειρότητας.

Πώς στήθηκε το απόλυτο εισαγγελικό φιάσκο

Στο πλαίσιο μιας μεγάλης έρευνας για παράνομες πληρωμές από τον κινεζικό τεχνολογικό κολοσσό Huawei, η αστυνομία εντόπισε «ύποπτα» εμβάσματα από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ. Ο λογαριασμός έφερε το όνομα «Ντάνιελ Αττάρντ», και οι αρχές έσπευσαν να στείλουν φάκελο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντας την άρση ασυλίας του Μαλτέζου ευρωβουλευτή.

Ο τραπεζικός λογαριασμός ανήκε στην πραγματικότητα σε έναν Μαλτέζο επιχειρηματία και δικηγόρο με το ίδιο ακριβώς ονοματεπώνυμο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος παρέχει νομικές συμβουλές σε Κινέζους επενδυτές (εμπλεκόμενος μάλιστα και στο αμφιλεγόμενο πρόγραμμα των «χρυσών διαβατηρίων»), ωστόσο ξεκαθάρισε κάθετα στο POLITICO πως δεν έχει την παραμικρή σχέση με την Huawei.

Το λάθος ταυτοποίησης αποκαλύφθηκε μόνο όταν άλλοι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίμονα από τον Βέλγο εισαγγελέα να «τσεκάρει ξανά» τα στοιχεία του. Τελικά, με επιστολή του τον Μάρτιο, ο εισαγγελέας αναγκάστηκε να ομολογήσει το λάθος της βελγικής αρχής χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Ο ίδιος ο ευρωβουλευτής, εμφανώς συνηθισμένος σε τέτοια ευτράπελα, δήλωσε πως τον έχουν μπερδέψει με τον συνονόματο δικηγόρο και στο παρελθόν, μέσα στη Μάλτα.

Όταν όμως οι διωκτικές αρχές της «καρδιάς» της Ευρώπης δεν μπορούν να ξεχωρίσουν δυο ανθρώπους με το ίδιο όνομα πριν στήσουν ένα διεθνές κατηγορητήριο, το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι η αξιοπιστία των ερευνών τους πηγαίνει... περίπατο.