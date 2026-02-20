FIFA: Επενδύει 70 εκατ. στα Γάζα «του Τραμπ» - Γήπεδα πάνω στα...ερείπια

Η FIFA ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει περισσότερα από 70 εκατομμύρια δολάρια στη Λωρίδα της Γάζας για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο περιοχής.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, στην οποία παρευρέθηκε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Το έργο είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της FIFA και του Συμβουλίου Ειρήνης, η οποία θα περιλαμβάνει μια σειρά από επενδύσεις που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο σε όλη τη Γάζα, η οποία έχει αποδεκατιστεί εν μέσω πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η προτεινόμενη επένδυση της FIFA, όπως μεταφέρει η USA TODAY περιλαμβάνει τα εξής:

50 μικρά γήπεδα - 2,5 εκατομμύρια δολάρια

Πέντε γήπεδα κανονικού μεγέθους - 5 εκατομμύρια δολάρια

Ακαδημία FIFA - 15 εκατομμύρια δολάρια

Εθνικό στάδιο με 20.000-25.000 θέσεις - 50 εκατομμύρια δολάρια

Η προσομοίωση της «νέας Γάζας» με γήπεδα FIFA σε βίντεο τεχνητής νοημοσύνης

Σε ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και προβλήθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, διάφορα γήπεδα και εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου ανυψώνονται από τα ερείπια της Γάζας.

Η FIFA και το Συμβούλιο Ειρήνης θα συνεργαστούν για να «μετατρέψουν το ποδόσφαιρο σε γέφυρα προς την ειρήνη, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα», δήλωσε ο αφηγητής του βίντεο, προσθέτοντας ότι «θα δημιουργηθεί ένα πλήρες οικοσύστημα ποδοσφαίρου» στη Γάζα.

Η FIFA δήλωσε ότι η κατασκευή των μίνι γηπέδων είναι το πρώτο βήμα του σχεδίου και έχει χρονοδιάγραμμα 3-6 μηνών. Η FIFA εκτιμά ότι ο χρόνος κατασκευής του σταδίου των 20.000 θέσεων θα είναι «18-36 μήνες» και θα «ενισχύσει την εθνική ταυτότητα» και θα χρησιμεύσει ως «άγκυρα για τη συνοχή της κοινότητας».

Η FIFA δήλωσε ότι θα βοηθήσει επίσης στη δημιουργία πρωταθλημάτων σε επίπεδο νέων, ερασιτεχνών και περιφερειών.

«Όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε σε αυτό, και γι' αυτό η FIFA θέλει να συνεισφέρει», δήλωσε ο Ινφαντίνο. «Επειδή δεν χρειάζεται απλώς να ξαναχτίσουμε σπίτια ή σχολεία ή νοσοκομεία ή δρόμους. Πρέπει επίσης να ξαναχτίσουμε και να χτίσουμε ανθρώπους, συναίσθημα, ελπίδα και εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι το νόημα του ποδοσφαίρου, του αθλήματός μου».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η FIFA θα «καλέσει τα μεγαλύτερα αστέρια στον κόσμο να πάνε» στη Γάζα για να βοηθήσουν στην υποστήριξη του έργου.

Το Συμβούλιο Ειρήνης ιδρύθηκε για να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, καθώς οι διεθνείς αντιπρόσωποι συζητούν τα επόμενα βήματα σε μια εύθραυστη εκεχειρία που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο.