Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 26 νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 147 τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού που έπληξε χθες Τρίτη τη νήσο Σεμπού, στις κεντρικές Φιλιππίνες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το εθνικό συμβούλιο για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (NDRRMC).
Ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών που σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού στις 21:59 (τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα), κατέστρεψε τουλάχιστον 22 κτίρια και προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές, αναφέρει η ενημέρωση.
Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες δυσχεραίνονται από το σκοτάδι και τους μετασεισμούς που συνεχίζονται.
Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.
