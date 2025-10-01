Μενού

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 69 οι νεκροί από τον σεισμό των 6,9 ρίχτερ

Οι νεκροί από το σεισμό στις Φιλιππίνες ανέρχονται μέχρι στιγμής στους 69.

σεισμός
Σεισμός στις Φιλιππίνες
Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες έφτασε τους 69, δήλωσε σήμερα (01/10) ένας αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει «ρευστός», καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.

Υπενθυμίζεται ότι, Ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών που σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού στις 21:59 (τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα), κατέστρεψε τουλάχιστον 22 κτίρια και προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές, αναφέρει η ενημέρωση.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

 

