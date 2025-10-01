Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 69 οι νεκροί από τον σεισμό των 6,9 ρίχτερ

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες έφτασε τους 69, δήλωσε σήμερα (01/10) ένας αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει «ρευστός», καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.

Υπενθυμίζεται ότι, Ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών που σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού στις 21:59 (τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα), κατέστρεψε τουλάχιστον 22 κτίρια και προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές, αναφέρει η ενημέρωση.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.