Μενού

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 72 νεκροί και 294 τραυματίες από τον φονικό σεισμό

Μεγάλες καταστροφές στις Φιλιππίνες έπειτα από τον μεγάλο σεισμό.

Reader symbol
Newsroom
filippines
Ασθενοφόρο στις Φιλιππίνες. | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Σε 72 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών που έπληξε τη νήσο Σεμπού στις Φιλιππίνες την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, συμπληρώνοντας πως 294 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Πολλά κτίρια κατέρρευσαν, γέφυρες καταστράφηκαν και προκλήθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση περιοχών που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

Η σεισμική δόνηση της Τρίτης ήταν η πιο φονική στην Ινδονησία από το 2013, όταν σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών συγκλόνισε τη νήσο Μποχόλ και στοίχισε τη ζωή σε 222 ανθρώπους.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ