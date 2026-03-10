Μενού

Financial Times: Το Ισραήλ εκτιμά ότι η επίθεση στον Λίβανο θα διαρκέσει περισσότερο σε σχέση με του Ιράν

Το Ισραήλ αναμένει ότι η επίθεση κατά του Λιβάνου θα διαρκέσει περισσότερο από τη σύγκρουση με το Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times.

Πολυκατοικία στη Βηρυτό μετά από ισραηλινό χτύπημα | AP - Hussein Malla
Οι Financial Times, επικαλούμενες ενημερωμένες πηγές, αποκάλυψαν ότι το Ισραήλ αναμένει η επίθεση κατά του Λιβάνου να διαρκέσει περισσότερο από τη σύγκρουση με το Ιράν, καθώς ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για μια παρατεταμένη εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Σύμφωνα με τις πηγές, το ισραηλινό σχέδιο στοχεύει στη σημαντική ζημιά της Χεζμπολάχ, με σκοπό να μειωθεί η ανησυχία των κατοίκων στο βόρειο Ισραήλ για πιθανές εκκενώσεις λόγω απειλών ασφαλείας.

Η εφημερίδα προσέθεσε ότι το Ισραήλ ελέγχει επί του παρόντος τουλάχιστον 12 προωθημένες βάσεις κατά μήκος των λιβανικών συνόρων.

Οι πηγές ανέφεραν επίσης ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν εξετάσει την επιλογή επίθεσης κατά της Χεζμπολάχ ακόμα και πριν από την έναρξη της στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

