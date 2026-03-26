Φινλανδία: Βουλεύτρια καταδικάστηκε αφού είπε ότι η ομοφυλοφιλία είναι μια «αναπτυξιακή διαταραχή»

Ένα μέλος του κοινοβουλίου της Φινλανδίας κρίθηκε ένοχο από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας για υποκίνηση μίσους, αφού είχε ισχυριστεί ότι η ομοφυλοφιλία είναι μια «αναπτυξιακή διαταραχή», σε μια καταδίκη που προκάλεσε επικρίσεις από ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης.

Η Πέιβι Ρέσανεν, από το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών, διατύπωσε αυτούς τους ισχυρισμούς σε ένα φυλλάδιο που δημοσιεύτηκε αρχικά το 2004 και αναδημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Λούθηρου Φινλανδίας και της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Ιεραποστολικής Επισκοπής της Φινλανδίας το 2007.

Με ψήφους 3-2, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε την Πέμπτη τη Ρέσανεν ένοχη για αδίκημα, όταν αναδημοσίευσε το φυλλάδιο στο Facebook το 2019 και στην προσωπική της ιστοσελίδα τον επόμενο χρόνο. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.800 ευρώ. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο ισχυρισμός της πως η ομοφυλοφιλία αποτελεί διαταραχή της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης είναι εσφαλμένος.

Η Ρέσανεν υποστηρίχθηκε στην υπόθεσή της από τη συντηρητική νομική οργάνωση υπεράσπισης Alliance Defending Freedom, με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία επιχείρησε να παρουσιάσει την υπόθεση ως παράδειγμα λογοκρισίας στην Ευρώπη. Η οργάνωση έχει εντείνει τις δαπάνες της παγκοσμίως για δικαστικές υποθέσεις και άλλες εκστρατείες, μετά την επιτυχή ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade, η οποία κατοχύρωνε το δικαίωμα στην άμβλωση στις ΗΠΑ.

Η βουλεύτρια δήλωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν «σοκ» και ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προσφύγει κατά της απόφασης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα κατώτερα δικαστήρια την είχαν αθωώσει για όλες τις κατηγορίες.

Υπουργοί της φινλανδικής κυβέρνησης από το κόμμα της Ρέσανεν, σύμφωνα με τον Guardian, καθώς και από το εθνικιστικό κόμμα των Φινλανδών, ζήτησαν άμεσα την προστασία της ελευθερίας του λόγου και νομοθετικές αλλαγές.

Η ετυμηγορία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το κόμμα της Ρέσανεν και κορυφαίους πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και η υπουργός Δικαιοσύνης, Λένα Μέρι, η οποία κάλεσε σε αλλαγή της νομοθεσίας.

Το κόμμα των Φινλανδών, όπως δήλωσε, θεωρούσε εδώ και καιρό ότι ο νόμος «δεν είναι επαρκώς σαφής και ιδίως δεν είναι προβλέψιμος, όπως απαιτεί η αρχή της νομιμότητας στον ποινικό κώδικα».

«Είναι πολύ δύσκολο για τους πολίτες να γνωρίζουν τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται».

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Ρίκα Πούρα, επίσης από το κόμμα των Φινλανδών, ζήτησε και εκείνη αλλαγή στη νομοθεσία. «Η ελευθερία του λόγου δέχθηκε σήμερα ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα μέσω της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου», ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο γενικός εισαγγελέας, Άρι-Πέκα Κόιβιστο, δήλωσε στον φινλανδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Yle: «Δεν είχαμε μέχρι σήμερα μια τέτοια δεσμευτική απόφαση που να σχετίζεται με το αδίκημα της υποκίνησης μίσους».

Και πρόσθεσε: «Είναι σημαντική, επειδή το ανώτατο δικαστήριο προχώρησε σε λεπτομερή εξέταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός, Πέτερι Όρπο, από το Κόμμα Εθνικού Συνασπισμού, απέφυγε να λάβει θέση για την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, λέγοντας ότι οι πολιτικοί δεν θα πρέπει να σχολιάζουν δικαστικές αποφάσεις.