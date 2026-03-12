Φιντάν: «Το Ιράν μπορεί να οδηγηθεί σε εμφύλιο πόλεμο»

Την αντίθεση της σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποσταθεροποίησης του Ιράν έκανε γνωστή η Τουρκία, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Την τοποθέτηση αυτή εξέφρασε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ στην Άγκυρα.

Μετά τις συνομιλίες του με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας έλαβε θέση για την κλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή.

Ο Φιντάν υπογράμμισε ότι η Άγκυρα είναι αντίθετη σε κάθε ενδεχόμενο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσωτερική αποσταθεροποίηση της χώρας.

«Η Άγκυρα παραμένει απολύτως αντίθετη σε κάθε σχέδιο που στοχεύει να προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο στο Ιράν και να τροφοδοτήσει συγκρούσεις στη βάση εθνοτικών ή θρησκευτικών διαφορών», είπε χαρακτηριστικά.