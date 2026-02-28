Η Μέση Ανατολή φλέγεται, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άνοιξαν τον «ασκό του Αιόλου», εξαπολύοντας σφοδρές επιθέσεις στο Ιράν, το οποίο απάντησε με πλήγματα σε συνολικά επτά χώρες, την ώρα που ο ανώτατος ηγέτης του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να είναι νεκρός.

Πλέον ο πλανήτης βρίσκεται σε συναγερμό, παρακολουθώντας τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα, καθώς εκφράζονται φόβοι για γενικευμένη σύρραξη σε ολόκληρη την περιοχή

Διαβάστε ακόμα: Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή από τις επιθέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν

«Αποκεφαλισμός» του ιρανικού καθεστώτος

Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, η επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδιαζόταν επί μήνες με απώτερο σκοπό τον «αποκεφαλισμό» του ιρανικού καθεστώτος, σηματοδοτώντας μια θεαματική εγκατάλειψη της πολιτικής των περιορισμένων πληγμάτων.

Το μοτίβο των επιχειρήσεων που εκτυλίσσονται από νωρίς το πρωί του Σαββάτου υποδηλώνει απόλυτο στρατιωτικό συντονισμό ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Ουάσινγκτον.

Πρόκειται για μια εκτεταμένη και διαρκώς κλιμακούμενη σύγκρουση, η οποία χαρακτηρίζεται από την υπέρβαση κάθε προηγούμενης «κόκκινης γραμμής». Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη επέδειξε ασυνήθιστα ταχεία αντανακλαστικά, προκαλώντας τη διάχυση της κρίσης σε τουλάχιστον επτά χώρες της περιοχής, γεγονός που εντείνει τους φόβους για έναν παρατεταμένο περιφερειακό πόλεμο.

Το στοιχείο που καθιστά την παρούσα κατάσταση εξαιρετικά πιο επικίνδυνη σε σύγκριση με τον πόλεμο των 12 ημερών του περασμένου καλοκαιριού, είναι η αμετακίνητη αποφασιστικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ να ολοκληρώσουν την αποστολή τους.

Οι δύο σύμμαχοι φαίνονται αποφασισμένοι να μην εγκλωβιστούν σε έναν κύκλο περιορισμένων αναμετρήσεων, αλλά να επιτύχουν ένα οριστικό αποτέλεσμα. Αυτή η επιθετική στρατηγική συγκρούεται με την απεγνωσμένη επιμονή του ιρανικού καθεστώτος για επιβίωση.

Στην παρούσα φάση, η Τεχεράνη, αναγνωρίζοντας τη στρατιωτική υπεροχή των αντιπάλων της, δεν στοχεύει σε μια συμβατική νίκη αλλά στην πολιτική και επιχειρησιακή αντοχή.

Νεκρός ο Χαμενεΐ;

Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες σε θρίλερ εξελίσσεται η τύχη του Αλί Χαμενεΐ, μετά το σφοδρό πλήγμα στο συγκρότημα όπου διέμενε. Παρόλο που Ιρανοί αξιωματούχοι διαψεύδουν τις αναφορές περί θανάτου του, το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο ηγέτης του Ιράν έχει εξοντωθεί.

Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός και το πτώμα του έχει βρεθεί, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters.

Νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι «ο τύραννος δεν είναι πλέον ζωντανός». «Υπάρχουν πολλές ενδείξεις» που δείχνουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, «δεν υπάρχει πλέον», τόνισε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα χωρίς να επιβεβαιώσει κατηγορηματικά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν θα διαρκέσει «για όσο χρειαστεί». «Καταστρέψαμε το συγκρότημα του Αλί Χαμενεΐ, σκοτώσαμε διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, ανώτερους αξιωματούχους του πυρηνικού προγράμματος», τόνισε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε τους Ιρανούς πολίτες να βγουν στους δρόμους και να τελειώσουν τη δουλειά. «Σήμερα το πρωί, καταστρέψαμε σε μια αιφνιδιαστική επίθεση το συγκρότημα του τυράννου Χαμενεΐ στην καρδιά της Τεχεράνης» και «υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι αυτός ο τύραννος δεν υπάρχει πια».

Από την πλευρά τους, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του γραφείου του ανώτατου ηγέτη δήλωσε ότι «ο εχθρός καταφεύγει σε ψυχολογικό πόλεμο, όλοι πρέπει να το γνωρίζουν».

Ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα: «Τραμπ και Νετανιάχου είδαν φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ»

Την ίδια ώρα, δύο ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν σήμερα το βράδυ με παρόμοια διατύπωση ότι μια «φωτογραφία της σορού» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με τα δύο δίκτυα, σκοτώθηκε στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, έδειξαν (αξιωματούχοι) στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενημερώθηκαν για την εξόντωση του Χαμενεΐ. Η σορός του περισυνελέγη από τα ερείπια του συγκροτήματός του», μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο KAN. Σύμφωνα με το Channel 12, «μια φωτογραφία της σορού (οι αξιωματούχοι σ.σ.) έδειξαν στον Νετανιάχου και στον Τραμπ».

Παράλληλα, δημοσιογράφος του Fox News, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και πέντε έως δέκα κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν σε μια αρχική ισραηλινή επίθεση.

Μήνυμα Τραμπ: «Μπορώ να τερματίσω τη σύγκρουση με το Ιράν σε δύο ή τρεις ημέρες»

Το Axios δημοσίευσε νωρίτερα νέες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη σύγκρουση στο Ιράν. «Μπορώ να συνεχίσω για πολύ και να αναλάβω τον έλεγχο της όλης κατάστασης ή να την τερματίσω σε δύο ή τρεις ημέρες», φέρεται να δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στέλνοντας σαφές μήνυμα για διάλογο με τους όρους των ΗΠΑ.

«Το Ιράν θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να ανακάμψει από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις», είπε επίσης ο Τραμπ. Ισχυρίστηκε δε ότι οι Ιρανοί έφτασαν κοντά σε συμφωνία πριν αποσυρθούν από τις συνομιλίες – αναφερόμενος στις πυρηνικές συνομιλίες που διεξάγονταν στη Γενεύη – προσθέτοντας ότι «κατάλαβε από αυτό ότι δεν θέλουν πραγματικά μια συμφωνία».

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας Ιράν: «Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο»

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ ένα «μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο» μετά τις επιθέσεις τους στο Ιράν.

«Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους», έγραψε ο Λαριτζανί στην πλατφόρμα X. Το Ιράν «θα δώσει στους διεθνείς καταπιεστές ένα μάθημα που θα τους μείνει αξεχαστο», πρόσθεσε.

Γεραπετρίτης μετά το ΚΥΣΕΑ: «Εγγυώμαστε για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων στη Μέση Ανατολή»

Δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συντονισμό με συμμάχους και εταίρους για να τηρήσουν κοινή γραμμή

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι πρώτο μέλημα είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών στη Μέση Ανατολή, ενώ το ΥΠΕΞ έχει καταρτίσει πλάνο για ενδεχόμενη εκκένωσή τους.

Παράλληλα, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε επαφή με τα πλοία που έχουν ελληνική σημαία στον Περσικό Κόλπο. «Εγγυούμαστε για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων στη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.