Τραμπ: «Οι αναφορές ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε είναι σωστές»

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιδρομές είναι ακριβείς.

Πρόσθεσε ότι «οι περισσότεροι» από τους ανώτερους ηγέτες του Ιράν «έχουν χαθεί», λέγοντας: «Οι άνθρωποι που λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν χαθεί». Ο Λευκός Οίκος έδωσε παράλληλα φωτογραφία του προέδρου των ΗΠΑ από το κέντρο επιχειρήσεών του.

President Donald J. Trump Monitors U.S. Military Operations in Iran: Operation Epic Fury, February 28, 2026 pic.twitter.com/OfnMkmBZ8G — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

Νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι «ο τύραννος δεν είναι πλέον ζωντανός». «Υπάρχουν πολλές ενδείξεις» που δείχνουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, «δεν υπάρχει πλέον», τόνισε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα χωρίς να επιβεβαιώσει κατηγορηματικά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός και το πτώμα του έχει βρεθεί, δήλωσε επίσης ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters.

Την ίδια ώρα, δύο ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν σήμερα το βράδυ με παρόμοια διατύπωση ότι μια «φωτογραφία της σορού» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με τα δύο δίκτυα, σκοτώθηκε στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, έδειξαν (αξιωματούχοι) στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Από την πλευρά τους, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του γραφείου του ανώτατου ηγέτη δήλωσε ότι «ο εχθρός καταφεύγει σε ψυχολογικό πόλεμο, όλοι πρέπει να το γνωρίζουν».