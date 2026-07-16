Φλόριντα: Μαχητικό αεροσκάφος περνά «ξιστά» από τα κεφάλια λουόμενων

Ένα απρόσμενο περιστατικό καταγράφηκε σε κάμερα, τη στιγμή που ξεσπάει πανικός σε παραλία της Φλόριντα, όταν μαχητικό αεροσκάφος πετά σχεδόν πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων.

Το βίντεο φυσικά έγινε viral και προκαλεσε σάλο αντιδράσεων στο Διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Όπως έγινε γνωστό, ο επικίνδυνος ελιγμός έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης των Blue Angels, της επίλεκτης ομάδας αεροπορικών επιδείξεων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, χθες, στη διάσημη και κατάμεστη παραλία Πενσακόλα (Pensacola Beach).

Το πλήθος παρακολουθούσε την αεροπορική επίδειξη με ενθουσιασμό, όσο οι Blue Angels πραγματοποιούσαν εντυπωσιακά χαμηλές διελεύσεις.

Crowds at the Pensacola Beach Air Show got a close look at the Blue Angels as the Navy's elite flight team made dramatically low passes over the Gulf on Wednesday, sending tents and other items on the beach flying. pic.twitter.com/AyvHYPsWHF — CBS News (@CBSNews) July 16, 2026

Σηκώθηκαν στον αέρα ομπρέλες

Ξφνικά ένα μαχητικό αεροσκάφος πέταξε υπερβολικά χαμηλά, προκαλώντας τόσο δυνατό αέρα, ώστε και άλλα αντικείμενα που βρίσκονταν στην παραλία σηκώθηκαν στον αέρα, προκαλώντας πανικό στους θεατές.

«Έρχομαι εδώ και 10 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πέρασμα στη ζωή μου», είπε η Ashley Korn, αυτόπτης μάρτυρας. «Κυριολεκτικά νόμιζα ότι θα μας παρέσυραν οι Blue Angels, αλλά ήταν καταπληκτικό»,πρόσθεσε.

Μετά το βίντεο που έγινε viral αξιωματούχοι των Blue Angels δήλωσαν ότι διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.

«Κατά τη διάρκεια ενός ελιγμού άφιξης, ένα αεροσκάφος πέταξε χαμηλότερα από τα τυπικά προφίλ, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στην παραλία που επηρέασε τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες των πολιτών», ανέφερε η δήλωση, χαρακτηρίζοντάς την πτήση «πέρασμα από χαμηλό υψόμετρο».

Στην ανακοίνωσή τους, οι Blue Angels ανέφεραν:

«Η ασφάλεια της κοινότητας της πόλης μας, των θεατών και των πιλότων μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Η ηγεσία της ομάδας εξετάζει τις συνθήκες γύρω από τον ελιγμό και διεξάγει μια διεξοδική ανασκόπηση ασφαλείας για να διασφαλίσει ότι όλες οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας του Ναυτικού και της FAA (Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας - η εθνική Υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ)».