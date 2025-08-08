Μενού

Φλόριντα: Παρακολούθησε 4.486 ασθενείς χωρίς να είναι νοσοκόμα

Μια γυναίκα στη Φλόριντα φέρεται να παρίστανε τη νοσηλεύτρια, προσφέροντας φροντίδα σε χιλιάδες ασθενείς χωρίς άδεια.

Η νοσοκόμα που κατηγορείται στη Φλόριντα | Youtube
Μια 29χρονη γυναίκα, η Μπαρντίσα, συνελήφθη στη Φλόριντα αφού φέρεται να προσποιούνταν τη νοσοκόμα και να παρείχε ιατρική φροντίδα σε 4.486 ασθενείς χωρίς άδεια. 

Εργαζόταν από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι τον Ιανουάριο του 2025.

Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν συνάδελφός της παρατήρησε ότι η άδεια βοηθού νοσηλευτικής που είχε χρησιμοποιήσει είχε λήξει.

 

Η Μπαρντίσα είχε προσκομίσει ψευδή έγγραφα και χρησιμοποίησε αριθμό άδειας που ανήκε σε άλλη νοσοκόμα με το ίδιο μικρό όνομα, ισχυριζόμενη ότι είχε αλλάξει επώνυμο λόγω γάμου- χωρίς ποτέ να προσκομίσει πιστοποιητικό γάμου.

Η σύλληψή της έγινε στο σπίτι της στις 5 Αυγούστου 2025, φορώντας ακόμη τη στολή εργασίας. Αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες για άσκηση επαγγέλματος υγείας χωρίς άδεια και επτά για απάτη με προσωπικά δεδομένα.

Ο σερίφης χαρακτήρισε την υπόθεση ως μία από τις πιο ανησυχητικές περιπτώσεις ιατρικής απάτης που έχουν ερευνηθεί ποτέ.

«Αυτή η γυναίκα ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές προσποιούμενη ότι είναι κάποια που δεν είναι και παραβιάζοντας την εμπιστοσύνη των ασθενών, των οικογενειών τους και ολόκληρης της ιατρικής κοινότητας», δήλωσε ο σερίφης.

