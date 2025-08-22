Φλόριντα: Ψαράς πήγε να βγάλει φωτογραφία με καρχαρία που έπιασε αλλά εκείνος άρχισε να τον δαγκώνει

Ψαράς στη Φλόριντα στις ΗΠΑ, έπιασε έναν μεγάλο καρχαρία και θέλoντας να δείξει το κατόρθωμα του, προσπάθησε να βγάλει μια φωτογραφία. Όμως, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι όπως περίμενε...

Ο ψαράς, βρισκόταν σε ταξίδι για τα γενέθλιά του στη Φλόριντα και τη στιγμή που πόζαρε για τη φωτογραφία, το ντοκουμέντο δείχνει τον καρχαρία να τον δαγκώνει.

Υπέστη σοβαρά τραύματα στο πόδι του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Πιάσαμε έναν λεμονόκαρχαρία. ... Μόλις βγάλαμε το αγκίστρι», είπε ο 48χρονος Shawn Meuse. «Ετοιμαζόμασταν να τον αφήσουμε πίσω στο νερό, όταν γύρισε και με δάγκωσε».

Πηγή: USA TODAY NEWS