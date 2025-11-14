Καθηλωτικό βίντεο: Φώκια ανεβαίνει σε σκάφος για να ξεφύγει από φάλαινες δολοφόνους

Μία φωτογράφος άγριας ζωής και φύσης που βρισκόταν σε εκδρομή παρατήρησης φαλαινών ανοιχτά του Σιάτλ απαθανάτισε το κυνήγι μιας φώκιας από ομάδα φαλαινών - δολοφόνων, γνωστές ως όρκες.
Η φώκια κατάφερε να σωθεί μόνο αναρριχώμενη στην πρύμνη του σκάφους της φωτογράφου.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα Guardian, η Charvet Drucker βρισκόταν σε ένα νοικιασμένο σκάφος 6 μέτρων κοντά στο σπίτι της σε ένα νησί στη θάλασσα Salish, περίπου 40 μίλια βορειοδυτικά του Σιάτλ, όταν εντόπισε μια ομάδα τουλάχιστον οκτώ φάλαινων δολοφόνων.
Η μικρή φώκια ξέφυγε μόνο όταν ανέβηκε στην πρύμνη και μάλιστα έμεινε για λίγο στο σκάφος.
