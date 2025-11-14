Μενού

Καθηλωτικό βίντεο: Φώκια ανεβαίνει σε σκάφος για να ξεφύγει από φάλαινες δολοφόνους

Φωτογράφος κατέγραψε μία φώκια να ανεβαίνει σε σκάφος για να ξεφύγει από φάλαινες δολοφόνους.

φώκιες φάλαινες
Η φώκια που ανέβηκε σε σκάφος για να σωθεί από φάλαινες | Guardian News / Youtube
Μία φωτογράφος άγριας ζωής και φύσης που βρισκόταν σε εκδρομή παρατήρησης φαλαινών ανοιχτά του Σιάτλ απαθανάτισε το κυνήγι μιας φώκιας από ομάδα φαλαινών - δολοφόνων, γνωστές ως όρκες.

Η φώκια κατάφερε να σωθεί μόνο αναρριχώμενη στην πρύμνη του σκάφους της φωτογράφου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Guardian, η Charvet Drucker βρισκόταν σε ένα νοικιασμένο σκάφος 6 μέτρων κοντά στο σπίτι της σε ένα νησί στη θάλασσα Salish, περίπου 40 μίλια βορειοδυτικά του Σιάτλ, όταν εντόπισε μια ομάδα τουλάχιστον οκτώ φάλαινων δολοφόνων.

Η μικρή φώκια ξέφυγε μόνο όταν ανέβηκε στην πρύμνη και μάλιστα έμεινε για λίγο στο σκάφος.

