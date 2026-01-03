Φον ντερ Λάιεν για Βενεζουέλα: «Οποιαδήποτε λύση να σέβεται το διεθνές δίκαιο»

«Οποιαδήποτε λύση να σέβεται το διεθνές δίκαιο», δήλωσε σχετικά με τη Βενεζουέλα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με ανάρτησή της στο «Χ», η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε: «Παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και υποστηρίζουμε μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί ο Τραμπ επέλεξε να επιτεθεί τώρα στη Βενεζουέλα; Ένα χρονικό για όσα γνωρίζουμε

Με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας και σε συντονισμό με τα κράτη μέλη της ΕΕ, διασφαλίζουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ στη χώρα μπορούν να βασίζονται στην πλήρη υποστήριξή μας».

Following very closely the situation in Venezuela. We stand by the people of Venezuela and support a peaceful and democratic transition. Any solution must respect international law and the UN Charter.



With HRVP @kajakallas and in coordination with EU Member States, we are… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 3, 2026