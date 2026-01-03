Μενού

Φον ντερ Λάιεν για Βενεζουέλα: «Οποιαδήποτε λύση να σέβεται το διεθνές δίκαιο»

Tι τόνισε με ανάρτησή της στο Χ η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Reader symbol
Newsroom
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Παρέμβαση από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν | AP Photos
  • Α-
  • Α+

«Οποιαδήποτε λύση να σέβεται το διεθνές δίκαιο», δήλωσε σχετικά με τη Βενεζουέλα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με ανάρτησή της στο «Χ», η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε: «Παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και υποστηρίζουμε μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί ο Τραμπ επέλεξε να επιτεθεί τώρα στη Βενεζουέλα; Ένα χρονικό για όσα γνωρίζουμε

Με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας και σε συντονισμό με τα κράτη μέλη της ΕΕ, διασφαλίζουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ στη χώρα μπορούν να βασίζονται στην πλήρη υποστήριξή μας».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ