Γιατί ο Τραμπ επέλεξε να επιτεθεί τώρα στη Βενεζουέλα; Ένα χρονικό για όσα γνωρίζουμε

Δραματικές είναι οι ώρες στη Βενεζουέλα, μετά τις ισχυρές εκρήξεις που καταγράφηκαν στο Καράκας, τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο και τα απειλητικά μηνύματα που ακολούθησαν από τον Αμερικανό πρόεδρο, για την κίνηση του οποίου γεννιούνται δεκάδες ερωτήματα.

Η διεθνής κοινότητα έχει τεθεί σε συναγερμό μετά τη μεγάλης κλίμακας επίθεση που δρομολογεί σειρά εξελίξεων. Η επιθετική συμπεριφορά των ΗΠΑ σηματοδοτεί μια δραματική κλιμάκωση των ήδη τεταμένων σχέσεων των δύο χωρών αλλά και τη στρατιωτική ενίσχυση της αμερικανικής δύναμης στην περιοχή.

⭕ LIVE: President Donald Trump says the US ⁠has "captured" Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife and flown them out of ⁠the country after "large-scale" strikes. https://t.co/840thaguNW — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 3, 2026

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τη Βενεζουέλα

Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, νωρίς το ξημέρωμα του Σαββάτου, ενώ αεροσκάφη πετούσαν σε χαμηλό ύψος πάνω από την πόλη. Την ίδια ώρα, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για σύννεφα καπνού που είχαν εξαπλωθεί παντού.

Οι εκρήξεις έκαναν τους πολίτες να ξεχυθούν στους δρόμους, ενώ άλλοι δημοσίευσαν βίντεο των συμβάντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🚨🇻🇪💥🇺🇸BREAKING | Shocking images show a massive explosion at Higuerote Airport in Miranda State, northern Venezuela. Secondary blasts and raging fires point to a strike on a Venezuelan Air Force surface to air missile launcher. The night sky is burning. pic.twitter.com/MRMVmJWlvI — WAR (@warsurveillance) January 3, 2026

Οι επιθέσεις, που διήρκεσαν περίπου 30 λεπτά, έπληξαν επίσης τις πολιτείες Μιράντα, Αραγούα και Λα Γκουάιρα, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Μέσα από μια έκτακτη διαταγή, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) απαγόρευσε τις πτήσεις των ΗΠΑ πάνω από τη Βενεζουέλα λόγω μιας «δυνητικά επικίνδυνης κατάστασης», επικαλούμενη «συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα».

Πώς συνελήφθη ο Μαδούρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, δήλωσε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες «συνελήφθησαν» και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας, μετά την «επιτυχή διεξαγωγή μιας μεγάλης κλίμακας επίθεσης» από τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου και πως θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες στη σχετική συνέντευξη Τύπου.

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μαδούρο συνελήφθη από τις ειδικές δυνάμεις, όπως δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Πηγές εντός της αντιπολίτευσης από την άλλη, δήλωσαν στο Sky News πως πιστεύουν ότι η σύλληψη του Μαδούρο ήταν μια «έξοδος μετά από διαπραγμάτευση».

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας για τη σύλληψη του Μαδούρο ή την αναχώρησή του από τη χώρα.

Γιατί τώρα;

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, αποφάσισε τώρα να εντείνει την εκστρατεία πίεσης εναντίον του Μαδούρο, απειλώντας να διατάξει επιθέσεις εναντίον στόχων στο έδαφος της Βενεζουέλας, μετά από μήνες αντίστοιχων κινήσεων σε πλοία που η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορούσε ότι μεταφέρουν ναρκωτικά.

A new dawn for Venezuela! 🙏 The tyrant is gone. He will now—finally—face justice for his crimes. 🇺🇸🇻🇪 pic.twitter.com/oNhW6b9soh — Christopher Landau (@DeputySecState) January 3, 2026

Για τα σχετικά συμβάντα ο Μαδούρο είχε επανειλημμένα επαναλάβει πως όλη αυτή η εκστρατεία ήταν απλώς μια προσπάθεια ώστε ο ίδιος να εκδιωχθεί από την εξουσία.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει πολλάκις τη Βενεζουέλα για μη συνεργασία στις προσπάθειες καταπολέμησης των συμμοριών που δρουν στο εσωτερικό της χώρας διακινώντας ναρκωτικά.

Όπως αποκαλύφθηκε άλλωστε πρόσφατα, η CIA ήταν πίσω από επίθεση με drone που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε μια περιοχή ελλιμενισμού στην οποία πιστεύεται ότι δρούσαν τα καρτέλ ναρκωτικών της Βενεζουέλας.

Μέχρι σήμερα, η πρόσφατη επίθεση είναι η πρώτη άμεση επιχείρηση σε έδαφος της Βενεζουέλας από τότε που οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τις δράσεις αυτές τον Σεπτέμβριο.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα

Υπενθυμίζεται ότι η Βενεζουέλα κατήγγειλε την «πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Venezuela’s Vice President Delcy Rodríguez says the government does not know the whereabouts of President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores.



🔴 LIVE updates ⤵️ https://t.co/vzLggwrvmi — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 3, 2026

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει (…) την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιείται από (…) τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες του Καράκας και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα γύρω από το Καράκας», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος Μαδούρο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κάλεσε «όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι στόχοι που επλήγησαν

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Σμολάνσκι, εκπρόσωπο της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονται:

Fuerte Tiuna, η κύρια στρατιωτική βάση στο Καράκας

La Carlota, η βασική αεροπορική βάση της πρωτεύουσας

El Volcan, κεραία σημάτων

Το λιμάνι La Guaira, στην ακτή της Καραϊβικής

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο Mar-a-Lago της Φλόριντα, απ’ όπου, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, συντονίζει τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική, με προγραμματισμένη επιστροφή στην Ουάσιγκτον το βράδυ της Κυριακής. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της κρίσης και τις διεθνείς ισορροπίες.