Φον ντερ Λάιεν για Γροιλανδία: «Στήριξη της ασφάλειας και μαζική αύξηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποσχέθηκε από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός ισχυρή απάντηση στις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία και την επιβολή επιπλέον εκβιαστικών δασμών κατά των ευρωπαϊκών χωρών.

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι τα πρόσφατα γεωπολιτικά σοκ θα ωθήσουν την Ευρωπαϊκή Ενωση προς την οικοδόμηση μίας νέας ανεξάρτητης Ευρώπης.

«Θα είμαστε σε θέση να κεφαλαιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία αν αναγνωρίσουμε ότι η αλλαγή αυτή είναι μόνιμη», είπε.

Ειδικά για την Γροιλανδία δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται ένα πακέτο για την υποστήριξη της ασφάλειας της Αρκτικής και προειδοποίησε ότι η επιβολή επιπλέον δασμών με τους οποίους απειλεί ο Τραμπ είναι λάθος.

«Εργαζόμαστε για την μαζική αύξηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην Γροιλανδία. Θα συνεργασθούμε στενά με την Γροιλανδία και την Δανία για να ορίσουμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε περισσότερο την τοπική οικονομία και τις υποδομές», είπε.

«Θεωρώ ειδικότερα ότι θα πρέπει να αφιερώσουμε ένα τμήμα της αύξησης των αμυντικών μας δαπανών στην δημιουργία μιας ευρωπαϊκής παγοθραυστικής υποδομής και άλλου βασικού εξοπλισμού απαραίτητου για την ασφάλεια στην Αρκτική».

«Θεωρούμε τον αμερικανικό λαό όχι μόνο σύμμαχό μας, αλλά επίσης φίλο μας. Το να παρασυρθούμε σε μία δίνη προς τα κάτω δεν θα ωφελούσε παρά τους αντιπάλους που και οι δύο μας είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε στο περιθώριο», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν και δεσμεύθηκε να συνεργασθεί με τις ΗΠΑ για την «βελτίωση της ασφάλειας στην Αρκτική».

«Αυτό είναι ξεκάθαρα υπέρ τους κοινού μας συμφέροντος», είπε κάνοντας λόγο για μεγάλα ευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια που εκπονούνται για την Γροιλανδία.