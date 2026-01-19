Μενού

Φώναξε «αφήστε τη Γροιλανδία ήσυχη» πριν από αγώνα NBA και το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα

Το σύνθημα «αφήστε τη Γροιλανδία ήσυχη» ένωσε ένα ολόκληρο γήπεδο πριν από αγώνα του NBA στο Λονδίνο. Αυθόρμητα χειροκροτήματα από το πλήθος.

Reader symbol
Newsroom
Γροιλανδία
Αγώνας ΝΒΑ | X
  • Α-
  • Α+

Σε χειροκροτήματα ξέσπασε το πλήθος λίγο πριν την έναρξη ενός αγώνα του NBA στο Λονδίνο, καθώς κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ ένα άτομο από το πλήθος φώναξε «Αφήστε τη Γροιλανδία ήσυχη!».

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που στο γήπεδο επικρατούσε πλήρης ησυχία και ακουγόταν μία τραγουδίστρια που τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τότε κάποιο άτομο από το πλήθος ακούστηκε να φωνάζει για τη Γροιλανδία και αμέσως το χειροκρότημα ήταν αυθόρμητο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ