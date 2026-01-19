Φώναξε «αφήστε τη Γροιλανδία ήσυχη» πριν από αγώνα NBA και το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα

Σε χειροκροτήματα ξέσπασε το πλήθος λίγο πριν την έναρξη ενός αγώνα του NBA στο Λονδίνο, καθώς κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ ένα άτομο από το πλήθος φώναξε «Αφήστε τη Γροιλανδία ήσυχη!».
Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που στο γήπεδο επικρατούσε πλήρης ησυχία και ακουγόταν μία τραγουδίστρια που τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τότε κάποιο άτομο από το πλήθος ακούστηκε να φωνάζει για τη Γροιλανδία και αμέσως το χειροκρότημα ήταν αυθόρμητο.
