Φονικές πλημμύρες στο Βιετνάμ: Στους 90 έφτασαν οι νεκροί

Στους 90, έχουν φτάσει οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες πουυ χτήπσαν το Βιετνάμ.εξαιτίας των πρόσφατων καταρρακτωδών βροχών, αναφέρει νεότερος απολογισμός που δημοσιοποίησε σήμερα (23/11) το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Εξήντα και πλέον από τους ενενήντα ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ζούσαν στην ορεινή επαρχία Ντακ Λακ (κεντρικά), όπου τα νερά πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες σπίτια, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την οποία μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στη χώρα σημειώνονται συνήθως ισχυρές βροχοπτώσεις μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, με τους επιστήμονες να εξηγούν ότι η ανθρωπογενής αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά και πιο καταστροφικά, προκαλώντας ολοένα μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.