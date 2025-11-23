Φονικές πλημμύρες στο Βιετνάμ: Στους 90 έφτασαν οι νεκροί

Στους 90, έχουν φτάσει οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες πουυ χτήπσαν το Βιετνάμ.εξαιτίας των πρόσφατων καταρρακτωδών βροχών, αναφέρει νεότερος απολογισμός που δημοσιοποίησε σήμερα (23/11) το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Εξήντα και πλέον από τους ενενήντα ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ζούσαν στην ορεινή επαρχία Ντακ Λακ (κεντρικά), όπου τα νερά πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες σπίτια, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την οποία μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στη χώρα σημειώνονται συνήθως ισχυρές βροχοπτώσεις μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, με τους επιστήμονες να εξηγούν ότι η ανθρωπογενής αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά και πιο καταστροφικά, προκαλώντας ολοένα μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.
- Πόσο κοστίζει να στολίσεις χριστουγεννιάτικο δέντρο φέτος στην Ελλάδα - Ο τιμοκατάλογος
- Έρευνα ΑΑΔΕ για Σπύρο Μαρτίκα: Πού βρήκε τα 720.00 ευρώ που τα «επένδυσε» στο κύκλωμα
- «Τους σκότωσα όλους, φυσικά το έκανα»: Ο δολοφόνος που «καρφώθηκε» παραμιλώντας στην τουαλέτα
- Ο viral γρίφος του «ενός εκατομμυρίου» για την τηλεόραση που μαρτυρά την ηλικία σου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.