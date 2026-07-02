Φονική φωτιά σε νοσοκομείο στη Γερμανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε σε νοσοκομείο στην πόλη Λούντβιγκσλουστ της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άτομα και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ, η φωτιά ξεκίνησε από το δωμάτιο ασθενούς και επεκτάθηκε μέχρι και την οροφή, που κατέρρευσε - δεν έχει διευκρινιστεί εάν έγινε πλήρως ή μερικώς.

Φωτιά σε νοσοκομείο στη Γερμανία | WELT TV

Ο απολογισμός αρχικά έκανε λόγο για 34 τραυματίες, αλλά αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και δύο νεκροί, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες εάν κατέληξε κάποιος από τους τραυματισμένους ή εντοπίστηκαν πτώματα εντός του νοσοκομείου.

Επίσης, δεν υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση των τραυματιών.

Οι Αρχές βρίσκονταν σε διαδικασία εσπευσμένης απομάκρυνσης των ασθενών και του προσωπικού από το κτίριο. Η οροφή βρίσκεται στις φλόγες από τις 04:28 (σ.σ. τοπική ώρα· 05:28 ώρα Ελλάδας), πάντα σύμφωνα με την αστυνομία.

Φωτιά σε νοσοκομείο στη Γερμανία | WELT TV