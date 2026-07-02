Μενού

Φονική φωτιά σε νοσοκομείο στη Γερμανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Οι Αρχές της Γερμανίας επιχειρούν να απομακρύνουν εσπευσμένα ασθενείς και προσωπικό από το νοσοκομείο, που έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά σε νοσοκομείο στη Γερμανία
Φωτιά σε νοσοκομείο στη Γερμανία | WELT TV
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε σε νοσοκομείο στην πόλη Λούντβιγκσλουστ της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άτομα και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ, η φωτιά ξεκίνησε από το δωμάτιο ασθενούς και επεκτάθηκε μέχρι και την οροφή, που κατέρρευσε - δεν έχει διευκρινιστεί εάν έγινε πλήρως ή μερικώς. 

Φωτιά σε νοσοκομείο στη Γερμανία
Φωτιά σε νοσοκομείο στη Γερμανία | WELT TV

Ο απολογισμός αρχικά έκανε λόγο για 34 τραυματίες, αλλά αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και δύο νεκροί, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες εάν κατέληξε κάποιος από τους τραυματισμένους ή εντοπίστηκαν πτώματα εντός του νοσοκομείου. 

Επίσης, δεν υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση των τραυματιών. 

Οι Αρχές βρίσκονταν σε διαδικασία εσπευσμένης απομάκρυνσης των ασθενών και του προσωπικού από το κτίριο. Η οροφή βρίσκεται στις φλόγες από τις 04:28 (σ.σ. τοπική ώρα· 05:28 ώρα Ελλάδας), πάντα σύμφωνα με την αστυνομία.

Φωτιά σε νοσοκομείο στη Γερμανία
Φωτιά σε νοσοκομείο στη Γερμανία | WELT TV

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ