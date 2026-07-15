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Φονική φωτιά στην Ισπανία: Αναγνωρίστηκαν και οι 13 νεκροί

Όλα τα θύματα της φονικής φωτιάς στην Ισπανίας αναγνωρίστηκαν. Πρόκειται για 12 αλλοδαπούς ανάμεσα στους 13 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 7 Βρετανών.

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Η φωτιά στην Ισπανία καίει δασική έκταση
Η φωτιά στην Ισπανία καίει δασική έκταση | Getty
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Οι δεκατρείς άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, ήταν σχεδόν όλοι ξένοι, συμπεριλαμβανομένων επτά υπηκόων της Βρετανίας, τριών του Βελγίου, μιας Γαλλίας και μιας ΗΠΑ, πέρα από έναν Ισπανό, ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές χθες Τρίτη το βράδυ, μετά το πέρας των νεκροψιών-νεκροτομών.

«Το απόγευμα ολοκληρώθηκε η αναγνώριση των θυμάτων της φωτιάς στη Λος Γκαγιάρδος», εξήγησε σε ανακοίνωσή της ιατροδικαστική υπηρεσία διευκρινίζοντας ότι «ανάμεσα στους 13 ανθρώπους που απεβίωσαν - η μια σε νοσοκομείο - επτά ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, τρεις από το Βέλγιο, μια από τη Γαλλία, μια άλλη από τις ΗΠΑ, κι ο ένας ισπανός πολίτης».

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