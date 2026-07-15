Φονική φωτιά στην Ισπανία: Αναγνωρίστηκαν και οι 13 νεκροί

Οι δεκατρείς άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, ήταν σχεδόν όλοι ξένοι, συμπεριλαμβανομένων επτά υπηκόων της Βρετανίας, τριών του Βελγίου, μιας Γαλλίας και μιας ΗΠΑ, πέρα από έναν Ισπανό, ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές χθες Τρίτη το βράδυ, μετά το πέρας των νεκροψιών-νεκροτομών.
«Το απόγευμα ολοκληρώθηκε η αναγνώριση των θυμάτων της φωτιάς στη Λος Γκαγιάρδος», εξήγησε σε ανακοίνωσή της ιατροδικαστική υπηρεσία διευκρινίζοντας ότι «ανάμεσα στους 13 ανθρώπους που απεβίωσαν - η μια σε νοσοκομείο - επτά ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, τρεις από το Βέλγιο, μια από τη Γαλλία, μια άλλη από τις ΗΠΑ, κι ο ένας ισπανός πολίτης».
- Υπόθεση Marfin: Τα άλλοθι που δεν έπεισαν και έστειλαν τους δύο κατηγορούμενους στη φυλακή
- Μίλτος Τεντόγλου: Η «χρυσή» πτήση που έφερε ξανά την πρωτιά - Η ανεκπλήρωτη υπόσχεση
- Τι μισθό έπαιρνε ένας δημόσιος υπάλληλος το 2001: Οι κωμικοτραγικές συγκρίσεις με το τώρα
- Το SUP στη Λήμνο είναι πολύ ακριβό «σπορ»: Βγήκε για SUP και του έριξαν πρόστιμο 250 ευρώ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.