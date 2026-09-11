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Φονική κακοκαιρία στην Ιταλία: Νεκρές δύο γυναίκες

Μία γυναίκα στο Φωρίουλι και μία στην Τοσκάνη έχασα τη ζωή τους εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε χθες την Ιταλία.

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Ανεμοστρόβιλος στην Ιταλία | X (Twitter)
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Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Ιταλία προκάλεσε χθες τον θάνατο δύο γυναικών.

Χθες το πρωί μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από πνιγμό, σε ανισόπεδη διάβαση στην οποία είχε εισέλθει με το αυτοκίνητό της, στην περιφέρεια Φριούλι της βορειοανατολικής Ιταλίας.

Το βράδυ της Πέμπτης, στην περιφέρεια της Τοσκάνης ανεμοστρόβιλος προκάλεσε τον θάνατο μίας γυναίκας η οποία βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμά της. Ενώ προσπαθούσε να κλείσει ένα παράθυρο, το τζάμι έσπασε εξαιτίας του ισχυρού ανέμου προκαλώντας της θανατηφόρα αιμορραγία στον λαιμό.

Από πτώση δέντρων στη Ρώμη καταστράφηκαν δεκάδες αυτοκίνητα ενώ, λόγω ισχυρής νεροποντής πλημμύρισαν δυο κεντρικοί σταθμοί του μετρό.

Στην πόλη Άστι της βορειοδυτικής περιφέρειας Πεδεμόντιο, επίσης, η Πυροσβεστική δέχθηκε περίπου εβδομήντα κλήσεις και έσπευσε σε βοήθεια κατοίκων ισογείων διαμερισμάτων και ιδιοκτητών καταστημάτων. Μετά τα μεσάνυχτα αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών σε όλη τη χώρα.

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