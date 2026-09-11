Φονική κακοκαιρία στην Ιταλία: Νεκρές δύο γυναίκες

Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Ιταλία προκάλεσε χθες τον θάνατο δύο γυναικών.

Χθες το πρωί μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από πνιγμό, σε ανισόπεδη διάβαση στην οποία είχε εισέλθει με το αυτοκίνητό της, στην περιφέρεια Φριούλι της βορειοανατολικής Ιταλίας.

Ondata di maltempo, donna muore annegata in un sottopassaggio allagato in Friuli. La vittima era nella sua auto vicino Udine. Disagi per il meteo in Lombardia e Toscana. #ANSA https://t.co/232qVZqoNv — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 10, 2026

Το βράδυ της Πέμπτης, στην περιφέρεια της Τοσκάνης ανεμοστρόβιλος προκάλεσε τον θάνατο μίας γυναίκας η οποία βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμά της. Ενώ προσπαθούσε να κλείσει ένα παράθυρο, το τζάμι έσπασε εξαιτίας του ισχυρού ανέμου προκαλώντας της θανατηφόρα αιμορραγία στον λαιμό.

Από πτώση δέντρων στη Ρώμη καταστράφηκαν δεκάδες αυτοκίνητα ενώ, λόγω ισχυρής νεροποντής πλημμύρισαν δυο κεντρικοί σταθμοί του μετρό.

A massive, towering waterspout churned just off the coast of Italy as stormy weather swept through the region on Thursday. 🌊🌪️ https://t.co/6DRq7y63xm — AccuWeather (@accuweather) September 10, 2026

Στην πόλη Άστι της βορειοδυτικής περιφέρειας Πεδεμόντιο, επίσης, η Πυροσβεστική δέχθηκε περίπου εβδομήντα κλήσεις και έσπευσε σε βοήθεια κατοίκων ισογείων διαμερισμάτων και ιδιοκτητών καταστημάτων. Μετά τα μεσάνυχτα αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών σε όλη τη χώρα.

A waterspout in the Santa Margherita Ligure and Rapallo area (Genoa, Italy)🇮🇹 https://t.co/YVOog8QWsq — Valdis (@valdisjansonsn) September 10, 2026