Μενού

«Φορτώνουν» το μέτωπο οι ΗΠΑ: Ρίχνουν στη Μέση Ανατολή άλλους 2.500 πεζοναύτες και το USS Tripoli

Νέα αμερικανική απόβαση στη Μέση Ανατολή. Ο αμερικανικός στρατός στέλνει άλλους 2.500 πεζοναύτες και πλοία κατά του Ιράν.

Reader symbol
Newsroom
Τοιχογραφία για τον πόλεμο στο Ιράν | Getty
  • Α-
  • Α+

Ο αμερικανικός στρατός θα αναπτύξει μονάδες πεζοναυτών και επιπρόσθετα πλοία στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν σήμερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς συμπληρώνονται αύριο δύο εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, περίπου 2.500 πεζοναύτες και άλλα τρία πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς την περιοχή.

Η εφημερίδα Wall Street Journal επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους σύμφωνα με τους οποίους το αμφίβιο επιθετικό πλοίο USS Tripoli, που εδρεύει στην Ιαπωνία, μαζί με τους πεζοναύτες που επιβαίνουν σε αυτό, κατευθύνεται ήδη προς τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το CNN, θα αναπτυχθεί μια αερο-χερσαία επιχειρησιακή ομάδα του σώματος των πεζοναυτών (MEU), η οποία συνήθως αποτελείται από περίπου 2.500 άνδρες.

Η WSJ διευκρινίζει ότι το αίτημα για αποστολή ενισχύσεων υποβλήθηκε από την Κεντρική Διοίκηση Μέσης Ανατολής (Centcom) και εγκρίθηκε από τον επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ.

Πεζοναύτες βρίσκονταν ήδη στην περιοχή για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
ΚΟΣΜΟΣ