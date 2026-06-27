Φως στο Τούνελ: Η σύγχυση για την μη έκδοση του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία

Στο φινάλε της τηλεοπτικής σεζόν η Αγγελική Νικολούλη και το «Φως στο Τούνελ» συνεχίζουν τις αποκαλύψεις και τις ανατροπές σε πολύκροτες υποθέσεις. Μία από αυτές εκείνη με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Δαλαμάγκα.

Μήνυμα οργής και βαθιάς απογοήτευσης στέλνει από την Αυστραλία η αδελφή του Γιώργου Γιαννόπουλου, θύματος του Τζέιμς Δαλαμάγκα, μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας περί μη έκδοσής του στην Αυστραλία.

«Πάντα θα είμαι ευγνώμων στην κ. Αγγελική Νικολούλη και στην ομάδα της, που δούλεψαν τόσο σκληρά για να αναδείξουν την ιστορία της οικογένειάς μας. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ενημερωθήκαμε από συγγενικό μας πρόσωπο, που εκπροσωπεί την οικογένειά μας, ότι η Εισαγγελία της Αυστραλίας είχε λάβει σχετική ενημέρωση. Άνοιξα αμέσως την τηλεόραση και είδα ότι παντού μεταδιδόταν πως ο Δαλαμάγκας δεν πρόκειται να εκδοθεί. Θα ήθελα να μάθω πώς ελήφθη μια τέτοια απόφαση, χωρίς η Ελλάδα να έχει αποστείλει κανένα επίσημο νομικό έγγραφο. Για εμάς ήταν απαράδεκτο. Και η δική μου οικογένεια είναι ελληνικής καταγωγής. Είμαστε Έλληνες πολίτες. Τι κάνει, λοιπόν, η Ελλάδα για εμάς; Τι πρόκειται να κάνει με έναν άνθρωπο σαν αυτόν; Θα τον κρατήσει στην Ελλάδα και σε επτά μήνες θα αποφυλακιστεί, επιστρέφοντας στην κοινωνία; Το μόνο θετικό είναι πως πλέον όλοι γνωρίζουν το πρόσωπό του και δεν μπορεί να κρυφτεί», δηλώνει χαρακτηριστικά η Τούλα Γιαννοπούλου.

Η σύγχυση στη μετάδοση της πληροφορίας ότι δεν εκδίδεται ο Δαλαμάγκας

Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου για την εξέλιξη της Τρίτης 23 Ιουνίου, όταν έγινε γνωστό ότι οι πληροφορίες περί μη έκδοσης αφορούσαν μια άτυπη ενημέρωση του ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με το τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία και όχι την επίσημη δικαστική απόφαση, η ίδια εκτιμά πως αυτή η διευκρίνιση οφείλεται στις πιέσεις που ασκήθηκαν από τον πρωθυπουργό και τον πρέσβη της Αυστραλίας.

«Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει γίνει περίγελος στην Αυστραλία. Έχουμε συγγενείς και φίλους και στις Ηνωμένες Πολιτείες και γνωρίζουμε ότι όλοι σχολιάζουν αρνητικά αυτή την ενημέρωση που λάβαμε. Παρόλα αυτά, συνεχίζουμε να προσευχόμαστε και να ελπίζουμε ότι η επίσημη απόφαση θα είναι διαφορετική. Το θέμα κυριαρχεί παντού: στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, στα ραδιόφωνα και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες. Η απογοήτευση απέναντι στη στάση της Ελλάδας είναι τεράστια. Πιστεύουμε ότι, όταν οι ελληνικές Αρχές λάβουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, θα πάρουν τη σωστή απόφαση και θα προχωρήσουν στην έκδοσή του. Άλλωστε, υπάρχει και η διακρατική σύμβαση έκδοσης του 1991 μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας. Παράλληλα, μαζεύουμε υπογραφές, τις οποίες θα αποστείλουμε στον πρωθυπουργό και στους πρέσβεις μας, προκειμένου να αναδείξουμε το μέγεθος της απογοήτευσης που επικρατεί στην Αυστραλία. Ελπίζω, αφού αυτή είναι και η τελευταία εκπομπή για φέτος, να είναι και η τελευταία φορά που αναγκαζόμαστε να μιλάμε γι’ αυτή την υπόθεση. Η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη έχει παγκόσμια απήχηση και πιστεύω ότι η φωνή μας θα ακουστεί, ώστε να υπάρξει η δικαίωση που αναμένουμε. Οφείλω, για ακόμη μία φορά, να ευχαριστήσω την Αγγελική και ολόκληρη την ομάδα της για την αμέριστη προσπάθεια και τη στήριξή τους σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία», καταλήγει.

Αναμένεται η τελική απόφαση για την έκδοση ή μη του Δαλαμάγκα

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι ο θόρυβος που έγινε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εξέλιξη της υπόθεσης. Οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν βασίζονται σε γενική ενημέρωση της Ελληνικής Δικαιοσύνης προς την Αυστραλιανή Εισαγγελία σχετικά με το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο περί εκδόσεων και όχι στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η τελική απόφαση για το αίτημα έκδοσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα θα ληφθεί αφού οι ελληνικές δικαστικές Αρχές παραλάβουν και μελετήσουν το σύνολο της δικογραφίας.

Μάρτυρας: Εγώ είπα την αλήθεια αλλά οι Δικαστές ξέρουν…

Η εκπομπή λίγο μετά από τη δημοσιοποίηση στην Αυστραλία της είδησης ότι οι ελληνικές Αρχές δεν θα επιτρέψουν την έκδοση του υπ' αριθμόν ένα καταζητούμενου στη χώρα, Τζέιμς Δαλαμάγκα, επικοινώνησε με τον μάρτυρα-κλειδί και του οποίου η μαρτυρία οδήγησε στη σύλληψη του επικηρυγμένου καταζητούμενου.

Ο μάρτυρας, που εξακολουθεί να ζει με τον φόβο, μίλησε στο «Τούνελ» για την αγωνία που βιώνει.

«Αν τελικά δεν εκδοθεί στην Αυστραλία και αφεθεί ελεύθερος, δεν ξέρω τι θα κάνω. Οι δικαστές, όμως, γνωρίζουν καλύτερα από εμένα. Εγώ αποφάσισα να μιλήσω γιατί πίστευα πως ήταν το σωστό και γιατί ήθελα να αποδοθεί δικαιοσύνη. Φοβάμαι πως θα με θεωρήσει υπεύθυνο για τη σύλληψή του και ότι μπορεί να έρθει μέχρι το σπίτι μου. Ακόμα και σήμερα φοβάμαι να βγω έξω από την πόρτα. Ευτυχώς, μετά την προβολή της εκπομπής, δεν έχω δεχθεί καμία απειλή».

Όπως αποκαλύπτει, μετά τη σύλληψη του Τζέιμς Δαλαμάγκα επικοινώνησαν μαζί του μία φορά οι αυστραλιανές Αρχές.

«Μου είπαν ότι θα μου καταβάλουν την προβλεπόμενη αμοιβή και θα μου εξασφαλίσουν στέγη. Εμένα, όμως, αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Είπα όσα γνώριζα και από εκεί και πέρα δεν με απασχολεί τίποτε άλλο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την υγεία μου, γιατί η κατάστασή μου δεν είναι καλή. Είμαι ένας απλός άνθρωπος και ξέρω μόνο ένα πράγμα: έκανα αυτό που θεωρούσα σωστό. Από εδώ και πέρα, ας γίνει ό,τι είναι να γίνει…», καταλήγει.

«Θα εξαντλήσουμε όλα τα νομικά μέσα για να αποδοθεί δικαιοσύνη…»

Η εκπομπή άπλωσε για ακόμη μία φορά γέφυρα επικοινωνίας με τις αυστραλιανές αστυνομικές αρχές και συνομίλησε με τον επικεφαλής ντετέκτιβ των ερευνών, Άντριου Κουτσούφη για την υπόθεση του καταζητούμενου Τζέιμς Δαλαμάνγκα.

«Παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από τα διεθνή νομικά πλαίσια και τα ζητήματα παραγραφής, η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας παραμένει σταθερή στη θέση ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στην απόδοση ευθυνών για σοβαρά εγκλήματα.

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με το Πρόγραμμα Διεθνών Φυγάδων και Καταζητούμενων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστραλίας, καθώς και με τους διεθνείς εταίρους μας, προκειμένου να εξετάσουμε κάθε διαθέσιμη νομική οδό.

Ο Δημήτρης Δαλαμάγκας παραμένει ένας από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της Αυστραλίας. Σε βάρος του εξακολουθεί να εκκρεμεί ενεργό ένταλμα σύλληψης στη Νέα Νότια Ουαλία για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου, ο οποίος δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι στο Σίδνεϊ το 1999.

Θα θέλαμε, επίσης, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τις ελληνικές αστυνομικές αρχές για τη συνεργασία και τις προσπάθειές τους στο πλαίσιο της υπόθεσης. Η δέσμευσή μας παραμένει αμετάβλητη: δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη, ακόμη και έπειτα από τόσα χρόνια», καταλήγει.

«Όλοι στην Αυστραλία μιλούν για το αλαλούμ στην Ελλάδα με τα ''είπα – ξείπα''…»

«Κανείς εδώ δεν μας λέει ψέματα. Δεν γίνεται ο Γενικός Εισαγγελέας της Αυστραλίας να παραπληροφορεί. Τα ίδια που μας μετέφεραν στην Πρεσβεία, τα ίδια μας επιβεβαιώνουν και τώρα. Οι Αυστραλοί έχουν μείνει άφωνοι και πραγματικά λυπάμαι για όσα ακούγονται πλέον για τη χώρα μου. Φτάνουν στο σημείο να λένε: “Αν έχετε διαπράξει σοβαρό έγκλημα, πηγαίνετε στην Ελλάδα”. Είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα;», δηλώνει ο συγγενής της οικογένειας Γιαννόπουλου, ο οποίος έχει αναλάβει την επικοινωνία με τις Αρχές εκ μέρους της οικογένειας, μετά την ενημέρωση που έλαβαν στην Αυστραλία ότι ο καταζητούμενος Τζέιμς Δαλαμάγκας δεν πρόκειται να εκδοθεί στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει σε δημοσιογράφο της εκπομπής, το ελληνικό υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ζητήσει από τον Γενικό Εισαγγελέα της Αυστραλίας να αποστείλει τη δικογραφία της υπόθεσης έως τις 21 Ιουλίου.

«Αυτή ήταν η επίσημη ενημέρωση που είχαμε. Ωστόσο, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου πληροφορηθήκαμε ότι το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης επικοινώνησε με τον Γενικό Εισαγγελέα της Αυστραλίας και ενημέρωσε πως ο Δαλαμάγκας δεν θα εκδοθεί. Έχω ήδη ενημερώσει και την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι. Στην Αυστραλία το θέμα προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις. Ήταν πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Είχαμε απευθυνθεί ακόμη και στον πρωθυπουργό της χώρας, Άντονι Αλμπανίζι, ζητώντας τη συνδρομή του. Μέσα σε μία ημέρα συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 700 υπογραφές και ο αριθμός συνεχώς αυξάνεται. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από απλούς πολίτες, τόσο Αυστραλούς όσο και Έλληνες, είναι ιδιαίτερα επικριτικά. Πολλοί γράφουν “ντροπή στην Ελλάδα” και αυτό με πληγώνει βαθιά, γιατί είμαι και Αυστραλός και Έλληνας. Υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι που δηλώνουν πως, μετά από αυτή την εξέλιξη, σκέφτονται αν αξίζει να επισκεφθούν την Ελλάδα για διακοπές.»

Όπως προσθέτει, ακόμη και ο Γενικός Εισαγγελέας και ο αρχηγός της Αστυνομίας της Αυστραλίας εμφανίζονται έκπληκτοι από την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Θεωρούν αδιανόητο, εν έτει 2026, να αποστέλλονται επίσημα δικαστικά έγγραφα και στη συνέχεια να δηλώνεται ότι… έγινε λάθος. Κάτι έχει συμβεί εδώ…»

Κλείνοντας, αναφέρεται στον μάρτυρα που εντόπισε η εκπομπή και συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και τη σύλληψη του Τζέιμς Δαλαμάγκα.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά, γιατί χωρίς το “Φως στο Τούνελ” δεν θα είχε γίνει τίποτα. Είμαστε ευγνώμονες που αυτός ο άνθρωπος εμπιστεύτηκε την εκπομπή, μίλησε και αποκάλυψε πως γνώριζε τον Δαλαμάγκα εδώ και χρόνια. Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κάθε καλό», καταλήγει.