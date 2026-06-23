Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (23/6) σε ουρανοξύστη στη Μαδρίτη με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε σε έναν από τους μεσαίους ορόφους στο κτίριο Moeve, ενός από τους τέσσερις ουρανοξύστες που αποτελούν το επιχειρηματικό συγκρότημα στα βόρεια της λεωφόρου Πασέο δε λα Καστεγιάνα στην πρωτεύουσα.

Η φωτιά συνοδεύτηκε από ισχυρή έκρηξη, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που επικαλείται η El Mundo. Οι φλόγες φαίνεται ότι ξεκίνησαν από τον τεχνικό χώρο του 25ου ορόφου, περίπου στο μέσο του κτιρίου, το οποίο διαθέτει 49 ορόφους και φτάνει σε ύψος τα 248 μέτρα.

Από διάφορα σημεία της ισπανικής πρωτεύουσας είναι ορατή μια στήλη καπνού που υψώνεται από τον ουρανοξύστη. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχονται πολυάριθμες κλήσεις από πολίτες που αναφέρουν την παρουσία φωτιάς και καπνού στο κτίριο.

Η πυρκαγιά καταγράφηκε επίσης από κατοίκους της Μαδρίτης, οι οποίοι δημοσίευσαν σχετικά βίντεο και εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκκενώνθηκε το κτίριο

Πηγές της Moeve δήλωσαν στην εφημερίδα ότι το κτίριο εκκενώνεται, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο. «Οι εργαζόμενοι κατεβαίνουμε από τις σκάλες», ανέφερε ένας υπάλληλος της εταιρείας κατά τη διάρκεια της εκκένωσης.

Οι εργαζόμενοι που απομακρύνθηκαν από το κτίριο παραμένουν στους γύρω χώρους του ουρανοξύστη, όπου έχει αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη. «Βρισκόμαστε γύρω από το κτίριο. Υπάρχει μεγάλη παρουσία της αστυνομίας», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Αναζητούνται τρία άτομα

Οι ομάδες διάσωσης αναζητούν αυτή τη στιγμή τρία άτομα που ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη μέσα στον πύργο, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες εκκένωσης και ελέγχου των ορόφων. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν διατρέχουν κίνδυνο ή αν απλώς δεν έχει επιβεβαιωθεί η αποχώρησή τους από το κτίριο.

Incendio en las 4 torres. Torre Moeve. Madrid pic.twitter.com/kD6vg2w0sM — Maite Acinas (@MaiteAcinas) June 23, 2026

Πηγές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσαν στο GRAN MADRID ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε ηλεκτρική βλάβη. Μέχρι στιγμής, οι αρχές πρώτων βοηθειών έχουν προσφέρει βοήθεια σε δύο εργαζομένους με ήπια συμπτώματα από εισπνοή καπνού και σε μία περαστική που υπέστη κρίση άγχους.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα, ενώ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες