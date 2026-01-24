Φωτιά σε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη: Αναφορές για νεκρούς - «Ένοικοι κρέμονται από τα παράθυρα»

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα (24/1) σε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη μετά από έκρηξη υγραερίου. Οι φωτογραφίες που έχουν κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου το κτίριο που έχει τυλιχτεί στις φλόγες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη που σημειώθηκε και αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου φέρεται να υπάρχουν νεκροί με τις μέχρι τώρα αναφορές να κάνουν λόγο για δύο άτομα - και τραυματίες. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται καθώς δεκάδες ένοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο κτήριο με τη φωτιά μετά από ώρες να έχει κατασβεστεί. Τουλάχιστον 200 πυροσβέστες είναι στο σημείο.
