Μενού

Φωτιά σε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη: Αναφορές για νεκρούς - «Ένοικοι κρέμονται από τα παράθυρα»

Φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη μετά από έκρηξη υγραερίου. Πυροσβέστες είναι στο σημείο ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Reader symbol
Newsroom
nea yorki
Φωτιά σε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη | geotechwar@x
  • Α-
  • Α+

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα (24/1) σε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη μετά από έκρηξη υγραερίου. Οι φωτογραφίες που έχουν κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου το κτίριο που έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη που σημειώθηκε και αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου φέρεται να υπάρχουν νεκροί με τις μέχρι τώρα αναφορές να κάνουν λόγο για δύο άτομα - και τραυματίες. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται καθώς δεκάδες ένοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο κτήριο με τη φωτιά μετά από ώρες να έχει κατασβεστεί. Τουλάχιστον 200 πυροσβέστες είναι στο σημείο.

 
Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και μεταφέρει η ΕΡΤ, «ένοικοι κρέμονται από τα παράθυρα» για να σωθούν από τις φλόγες. Η φωτιά ξέσπασε στο πολυόροφο κτήριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.
 
Εν μέσω πυκνών καπνών και ανησυχιών για τη στατικότητα του κτηρίου οι πυροσβεστική υπηρεσία επιχειρεί με σκάλες να προσεγγίσει τους παγιδευμένους κατοίκους.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ