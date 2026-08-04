Φωτιά σε σκάφος στη Μάγχη - Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στο σημείο

Σκάφος έπιασε φωτιά διασχίζοντας της Μάγχη, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στις τοπικές Αρχές.
Γαλλική ναυτική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι 157 άνθρωποι διασώθηκαν μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.
Η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από τη μηχανή του σκάφους, όταν κινούνταν σε γαλλική περιοχή έρευνας και διάσωσης στη Μάγχη.
Πολλαπλές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο σημείο, συμπεριλαμβανομένων γαλλικών σκαφών, ενός ελικοπτέρου του Γαλλικού Ναυτικού και σκαφών της Βρετανικής Συνοριακής Δύναμης.
Οι διασωθέντες αναμένεται να αποβιβαστούν στην περιοχή της Βουλώνης και από εκεί θα κινηθεί η ανάλογη διαδικασία.
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