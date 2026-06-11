Φωτιά σε ζωολογικό κήπο στη Βρετανία έκαψε ζωντανά όλα τα ζώα - Σώθηκε μόνο ένα χελωνάκι

Τραγικό τέλος είχαν τα ζώα που φιλοξενούνταν σε παιδότοπο με θεματική «ζούγκλα» στη Βρετανία, καθώς έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:20 τοπική ώρα στις εγκαταστάσεις του The Jungle Box, στην πόλη Μπάντινγκφορντ του Χερτφορντσάιρ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Χερτφορντσάιρ, με δέκα πυροσβεστικά οχήματα και ειδική εναέρια πλατφόρμα να επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο κτήριο βρίσκονταν αρκετά μικρά ζώα, τα οποία δεν κατάφεραν να διασωθούν.

Ο χώρος ψυχαγωγίας είχε ανοίξει τις πύλες του τον Ιούνιο του 2025 και πρόσφατα είχε επεκτείνει τις δραστηριότητές του με τη δημιουργία ειδικού τμήματος φιλοξενίας εξωτικών ζώων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν σουρικάτες, φίδια, χελώνες, ιγκουάνα, κουκουβάγιες και γένετες, σύμφωνα με αναρτήσεις του κέντρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ντάρεν Κουκ, δήλωσε ότι τα πληρώματα εργάστηκαν εντατικά για να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικές επιχειρήσεις.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα πληρώματα για τον επαγγελματισμό και τη σκληρή δουλειά τους, καθώς και τους συναδέλφους στο κέντρο επιχειρήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των κλήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι τα ζώα που βρίσκονταν μέσα στο κτήριο δεν επέζησαν της πυρκαγιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να διατηρήσουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους για προληπτικούς λόγους.