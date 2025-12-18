Φωτοβολίδες και χάος στο κοινοβούλιο της Αλβανίας: Συμπλοκές στην ψηφοφορία για τον Συνήγορο του Πολίτη

Ένταση και χάος επικράτησαν στο αλβανικό κοινοβούλιο την Πέμπτη, όταν βουλευτές της αντιπολίτευσης συγκρούστηκαν με φρουρούς, φώναξαν συνθήματα και άναψαν φωτοβολίδες μέσα στην αίθουσα.

Η συνεδρίαση, που είχε στόχο την εκλογή νέου Συνηγόρου του Πολίτη, μετατράπηκε σε πεδίο αντιπαράθεσης, με το Δημοκρατικό Κόμμα να καταγγέλλει το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα για νοθεία και υπονόμευση της δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκο Πελέσι, δέχθηκε μπουκάλια και μικρόφωνα, ενώ κάλεσε τους βουλευτές να «σεβαστούν τον θεσμό» και προειδοποίησε ότι «δεν μπορούμε να καταστρέψουμε το κράτος με αυτόν τον τρόπο».

Παρά τις εκκλήσεις, η αντιπολίτευση αρνήθηκε να αποχωρήσει από τις θέσεις του υπουργικού συμβουλίου, προκαλώντας σωματικές συμπλοκές με τους φρουρούς.