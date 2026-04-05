Fox News: Τελεσίγραφο Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν μέχρι τη Δευτέρα – «Αλλιώς θα τα ανατινάξω όλα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μία συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανή μέχρι τη Δευτέρα και ότι το Ιράν διαπραγματεύεται μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό κανάλι Fox News, μετά από μία συνέντευξη του προέδρου των ΗΠΑ.

«Αν το Ιράν δεν προχωρήσει σε συμφωνία, και μάλιστα γρήγορα, εξετάζω το ενδεχόμενο να τα ανατινάξω όλα και να πάρω τον έλεγχο του πετρελαίου», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί «αύριο», σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος του Fox News, Trey Yingst.

«Σε όσους διαπραγματεύονται εκ μέρους του Ιράν έχει δοθεί, προς το παρόν, ασυλία, ώστε να συνεχιστούν τις συνομιλίες», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το Fox. «Πιστεύω ότι υπάρχει καλή πιθανότητα αύριο, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι ΗΠΑ έστειλαν όπλα σε Ιρανούς διαδηλωτές, όπως υποστήριξε την Κυριακή ο δημοσιογράφος του Fox News, Trey Yingst, επικαλούμενος συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο.