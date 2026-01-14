«Φουλ» επίθεση του Ιράν στον Τραμπ: «Υποκινεί τη βία»

Η ιρανική διπλωματία κατηγόρησε χθες Τρίτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση, υποκινεί τη βία, απειλεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ασφάλεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με επιστολή του ιρανού πρεσβευτή Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Οι ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς φέρουν άμεση και αναντίρρητη νομική ευθύνη για τη συνεπαγόμενη απώλεια ζωών αθώων πολιτών, ιδιαίτερα νέων», τόνισε ο κ. Ιραβανί στην επιστολή, που κοινοποίησε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Η επιστολή συντάχθηκε σε αντίδραση για ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσής του νωρίτερα χθες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε με ανάρτησή του στα social media τους διαδηλωτές στο Ιράν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και να καταλάβουν τα θεσμικά όργανα της χώρας.

Μάλιστα, έγραψε ότι «η βοήθεια έρχεται», σε μία ανοιχτή παραδοχή νέας ανάμειξης των ΗΠΑ στα εσωτερικά ζητήματα τρίτης χώρας.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social αναφέρει:

«Ιρανοί πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑΣΑ ΣΑΣ!!! Απομνημονεύστε τα ονόματα των δολοφόνων και των βασανιστών. Θα πληρώσουν ακριβά. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει η άσκοπη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA!!! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».