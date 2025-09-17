Friends: Το ιστορικό καφέ Central Perk της σειράς ανοίγει στην Νέα Υόρκη

Από τα Warner Bros.Studios απευθείας στην Times Square ,το Central Perk Coffee των «Friends», της σειράς που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά και που παράμενει μέχρι και σήμερα αγαπημένη όλων που έγραψε ιστορία, βρίσκει μόνιμη θέση στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης.

Μπορεί να μην ζούμε στη Νέα Υόρκη, ούτε να είναι στα άμεσα σχέδιά μας να ταξιδέψουμε μέχρι εκεί, ωστόσο αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Η σκέψη και μόνο ότι ο περιβόητος πορτοκαλί καναπές της δημοφιλούς sitcom σειράς θα υπάρχει σε μία από τις πιο διάσημες πλατείες του πλανήτη, παρακινεί όλους τους fans να κλείσουν εισιτήρια για την πατρίδα του cozy καφέ, που όλοι λατρέψαμε.

