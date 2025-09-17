Μενού

Friends: Το ιστορικό καφέ Central Perk της σειράς ανοίγει στην Νέα Υόρκη

Το Central Perk Coffee των “Friends” ανοίγει τις πόρτες του στην Times Square το φθινόπωρο του 2025.

Reader symbol
Newsroom
friends1
Central Perk | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Από τα Warner Bros.Studios απευθείας στην Times Square ,το Central Perk Coffee των «Friends», της σειράς που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά και που παράμενει μέχρι και σήμερα αγαπημένη όλων που έγραψε ιστορία, βρίσκει μόνιμη θέση στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης.

Μπορεί να μην ζούμε στη Νέα Υόρκη, ούτε να είναι στα άμεσα σχέδιά μας να ταξιδέψουμε μέχρι εκεί, ωστόσο αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Η σκέψη και μόνο ότι ο περιβόητος πορτοκαλί καναπές της δημοφιλούς sitcom σειράς θα υπάρχει σε μία από τις πιο διάσημες πλατείες του πλανήτη, παρακινεί όλους τους fans να κλείσουν εισιτήρια για την πατρίδα του cozy καφέ, που όλοι λατρέψαμε.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ