Φρίκη σε σχολείο της Τουρκίας: Βίντεο δείχνει μαθητές με αυτισμό δεμένους στα θρανία

Σε ιδιωτικό σχολείο ειδικής αγωγής στην Προύσα της Τουρκίας αποκαλύφθηκαν εικόνες που δείχνουν μαθητές 9 έως 16 ετών με αυτισμό δεμένους στα θρανία κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Μετά τη δημοσιοποίηση του υλικού, η Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της επαρχίας ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας. Οι φωτογραφίες είχαν ληφθεί με κινητό τηλέφωνο από έναν γονέα μαθητή του σχολείου.
Η Τουλάι Γκιουρέλ, μητέρα παιδιού με αυτισμό που φοιτά στο σχολείο, κατήγγειλε ότι οι μαθητές υφίστανται εξευτελιστική συμπεριφορά, δηλώνοντας: «Στην πόλη μας υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά κέντρα, αλλά η ανεπαρκής κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η άγνοιά τους για τις ανάγκες των παιδιών προκαλούν σοβαρές βλάβες. Λόγω αυτής της ανεπάρκειας, τα παιδιά μας περνούν δύσκολες καταστάσεις — από ύβρεις μέχρι και δέσιμο. Ζητάμε να δοθεί λύση».
«Δένουν τα παιδιά για να τα ελέγχουν»
Συνεχίζοντας, η κ. Γκιουρέλ ανέφερε: «Αυτά τα παιδιά χρειάζονται σχολεία σε ήρεμο και κατάλληλο περιβάλλον. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που αντιδρούν αρνητικά σε κάθε συμπεριφορά των παιδιών. Ο γιος μου είναι 11 ετών και έχει αυτισμό. Όταν ζούσαμε στην Κόνια, ζωγράφιζε ακόμη και εικόνες. Μετά τη μετακόμιση άρχισαν τα προβλήματα. Τον εμποδίζουν να μπει στο σχολείο, του λένε «Δεν επιτρέπεται». Το ακατάλληλο περιβάλλον τον επηρεάζει αρνητικά. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που ασκούν βία επειδή δεν διαθέτουν τη γνώση ή τις δυνατότητες να διαχειριστούν τα παιδιά. Τα δένουν για να τα ελέγχουν».
Οι καταγγελίες έχουν προκαλέσει έντονη οργή στην τουρκική κοινή γνώμη, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.
