Φρίκη στη Β. Καρολίνα: Άστεγος με 12 καταδίκες σκοτώνει με σουγιά Ουκρανή πρόσφυγα μέσα στο τρένο

Άγριο έγκλημα στην Αμερική, με έναν άστεγο - ο οποίος είχε συλληφθεί στο παρελθόν τουλάχιστον 14 φορές - να σκοτώνει εν ψυχρώ και στα καλά του καθουμένου μέσα στο τρένο της Βόρειας Καρολίνας, μία νεαρή Ουκρανή πρόσφυγα, η οποία κοιτούσε το κινητό της και πήγαινε στη δουλειά της.

Η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα, σύμφωνα με τη New York Post, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε στο Σάρλοτ, με τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας να δείχνουν τη στιγμή που η ανυποψίαστη νεαρή γυναίκα δέχτηκε βίαιη επίθεση με σουγιά, από τον 35χρονος Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ.

Αρχικά κάθεται στο πίσω κάθισμα του τρέβου και στη συνέχεια βγάζει έναν σουγιά, σηκώνεται από το κάθισμά του πίσω από τη Ζαρούτσκα και ετοιμάζεται να καρφώσει τη λεπίδα πάνω της, σύμφωνα με βίντεο που μοιράστηκε η αστυνομία και το οποίο φυσικά κόβεται λίγο πριν το άγριο έγκλημα.

Ο δολοφόνος κάθεται πίσω από την Ιρίνα | NY Post

Η Ζαρούτσκα δεν γνώριζε τον δολοφόνο πίσω της. Απλά παίζει με το τηλέφωνό της αναμένοντας να φθάσει στον προορισμό της.

Η Ιρίνα παίζει με το κινητό της στιγμές πριν τη δολοφονία της | NY Post

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης φαίνεται να περιφέρεται μέσα στο τρένο της Lynx Blue Line, πιτσιλίζοντας αίμα στο πάτωμα που πέφτει από το όπλο του φόνου.

Το αίμα στάζει παντού στο τρένο | NY Post

Ο 35χρονος βγάζει το φούτερ του και περιμένει ήρεμα το τρένο να φτάσει στον σταθμό πριν αποβιβαστεί από αυτό.

Διαμάχη Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος του Σάρλοτ ευχαρίστησε τα ΜΜΕ που επέλεξαν να μην δημοσιοποιήσουν το βίντεο.

«Το βίντεο της σπαρακτικής επίθεσης που στοίχισε τη ζωή στην Ιρίνα Ζαρούτσκα είναι πλέον δημόσιο. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας στα μέσα ενημέρωσης και τα μέλη της κοινότητας που επέλεξαν να μην αναδημοσιεύσουν ή κοινοποιήσουν το υλικό από σεβασμό προς την οικογένεια της Ιρίνα», έγραψε ο δήμαρχος Βάι Λάιλς σε μια ανάρτηση στο X το Σάββατο.

Η Ιρίνα | Instagram

Η δήλωσή του προκάλεσε την οργή πολλών, συμπεριλαμβανομένων των Ρεπουμπλικανών βουλευτών στην πολιτεία Τάρχιλ.

«Η άρνηση του Δημάρχου να καταδικάσει την παράλογη, φρικτή και αποτρέψιμη βία είναι τόσο αποκαλυπτική όσο και απεχθής. Οι βίαιοι εγκληματίες, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή πώς μοιάζουν, πρέπει να βρίσκονται στη φυλακή», έγραψε ο βουλευτής Μπραντ Νότ (Ρεπουμπλικανός-Βόρεια Καρολίνα) σε απάντηση στην ανάρτηση του Λάιλς.

Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του Σάρλοτ, Έντουιν Μπ. Πίκοκ, δημοσίευσε ένα βίντεο από τη νυχτερινή του διαδρομή με τρένο ελαφρού σιδηροδρόμου στο Σάρλοτ, ζητώντας την καταστολή του εγκλήματος στις δημόσιες συγκοινωνίες.

«Πριν από μια εβδομάδα, η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα δολοφονήθηκε άγρια ​​στο τρένο της Σάρλοτ. Ο θάνατός της είναι μια τραγωδία που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.

Ποιος ταξιδεύει χωρίς να πληρώνει; Αυτοί είναι που προκαλούν προβλήματα; Χρειαζόμαστε απαντήσεις», έγραψε σε μια ανάρτηση X που συνόδευε το βίντεο.

«Χάσαμε μια απίστευτη υπάλληλο, αλλά και μια αληθινή φίλη»

Η Ιρίνα φορούσε ακόμα τη στολή εργασίας της από το Zepeddie's Pizza, ένα εστιατόριο στο Σάρλοτ, όταν δέχτηκε την επίθεση. Η πιτσαρία της απέτισε ένα συγκινητικό φόρο τιμής μετά τον θάνατό της.

«Πρόσφατα, η οικογένεια των Zepeddie υπέστη μια τεράστια απώλεια. Χάσαμε όχι μόνο μια απίστευτη υπάλληλο, αλλά και μια αληθινή φίλη. Η αγαπημένη μας Iryna έφυγε από αυτόν τον κόσμο πολύ νωρίς και οι καρδιές μας είναι βαριές από θλίψη», έγραψε το εστιατόριο σε μια δήλωση στο Instagram .

«Από τον θάνατό της, κρατάμε ένα κερί αναμμένο στη μνήμη της, μια μικρή υπενθύμιση της ζεστασιάς, της καλοσύνης και του φωτός που έφερνε στη ζωή μας κάθε μέρα».

Ο Μπράουν, ο οποίος είναι άστεγος, έχει περισσότερες από δώδεκα καταδίκες που χρονολογούνται από το 2014, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που είδε η εφημερίδα The Post.

Ο Μπράνουν με τις 12 καταδίκες | ΝΥ Post

Εξέτισε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για ένοπλη ληστεία το 2014 και αφέθηκε ελεύθερος τον Σεπτέμβριο του 2020, προτού συλληφθεί μόλις πέντε μήνες αργότερα για επίθεση στην αδερφή του στο σπίτι της στο Σάρλοτ.

