Φρίκη στη Γαλλία: Δύο νεκρά μωρά ανακαλύφθηκαν μέσα σε καταψύκτη σπιτιού

Μία μητέρα εννέα παιδιών ερευνάται στη Γαλλία για τον θάνατο δύο βρεφών που ανακαλύφθηκαν σε καταψύκτη ενός σπιτιού. Άνδρας επικοινώνησε με την αστυνομία, όταν βρήκε ένα νεκρό νεογέννητο σε έναν καταψύκτη του σπιτιού του, στο Αϊγεβιγιέρ-ε-Λιομόν, στην περιφέρεια Οτ-Σον.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν στην κατοικία και το πτώμα και ενός δεύτερου μωρού.

Άμεσα ξεκίνησε έρευνα, με τις Αρχές να αναζητούν τη σύντροφο του άνδρα, μια γυναίκα περίπου 50 ετών. Η μητέρα εννέα παιδιών φέρεται να είχε φύγει οικειοθελώς από το σπίτι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα L’Est Républicain. Συνελήφθη την Τετάρτη στο Boulogne-Billancourt, στην περιοχή του Παρισιού, όπου διαμένει ένας από τους γιους της.

Η γυναίκα παραμένει υπό κράτηση από το βράδυ της Τετάρτης στη χωροφυλακή του Lure και αναμενόταν να παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες για την υπόθεση, ενώ η σχέση της γυναίκας με τα βρέφη παραμένει άγνωστη. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Καθώς οι έρευνες συνεχίζονταν την Τετάρτη, στο χωριό των 1.500 κατοίκων επικρατούσε ένταση.

Κάτοικος χαρακτήρισε τον τόπο του «καταραμένο χωριό», αναφερόμενος σε μια δολοφονία που είχε διαπραχθεί στο Aillevillers το 2014.

Στις 26 Μαρτίου εκείνης της χρονιάς, ένας άνδρας περίπου 50 ετών άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και πυροβόλησε τον ανιψιό του εξ επαφής. Καθώς εκείνος προσπαθούσε να διαφύγει, ο θείος τον πυροβόλησε δεύτερη φορά στην πλάτη. Ο άνδρας υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Η φρικτή δολοφονία εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της συζύγου του νεαρού άνδρα και των δύο παιδιών τους, που τον περίμεναν στο σταθμευμένο αυτοκίνητο.