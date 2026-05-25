Φρίκη στη Γαλλία: Ένας 16χρονος στραγγάλισε 12χρονο με βρεγμένη πετσέτα δίπλα στο ποτάμι

Σοκ και αποτρόπαια ερωτηματικά προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός 12χρονου αγοριού στη Ρεν της Γαλλίας, με τις αρχές να προχωρούν ήδη στη σύλληψη ενός 16χρονου υπόπτου. Η υπόθεση, η οποία αντιμετωπίζεται επίσημα ως ανθρωποκτονία, έχει παγώσει την τοπική κοινωνία, καθώς το άψυχο σώμα του παιδιού εντοπίστηκε σε ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο σημείο της πόλης.

Το χρονικό της τραγωδίας και το μακάβριο εύρημα

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Κυριακής (25/4), γύρω στις 16:40, όταν ένας ψαράς που βρισκόταν κοντά στις όχθες του ποταμού Βιλαίν άκουσε απεγνωσμένες παιδικές κραυγές. Χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει την ακριβή πηγή τους, ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας και των διασωστών ήταν ακαριαία, όμως για το άτυχο αγόρι ήταν ήδη αργά. Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε θάμνους, δίπλα σε ένα συγκρότημα κατοικιών. Το στοιχείο που «κλείδωσε» το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας ήταν μια βρεγμένη πετσέτα, δεμένη εξαιρετικά σφιχτά γύρω από τον λαιμό του. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, η εισαγγελία επιβεβαίωσε πως δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή.

Οι έρευνες της γαλλικής αστυνομίας κινήθηκαν με ταχύτητα high-speed. Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien που επιβεβαίωσε ο εισαγγελέας της Ρεν, στα χέρια των αρχών βρίσκεται ήδη ένας 16χρονος, ο οποίος περιγράφεται ως άτομο από το περιβάλλον ή την περιοχή του θύματος, ελαφρώς μεγαλύτερο ηλικιακά.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η ειδική υπηρεσία οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος της Ρεν, με τους άνδρες της εγκληματολογικής υπηρεσίας να «χτενίζουν» την περιοχή για συλλογή DNA και ψηφιακών ή φυσικών πειστηρίων.

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε» – Σε σοκ η τοπική κοινωνία

Η γειτονιά όπου σημειώθηκε το έγκλημα θεωρείται από τις πλέον ασφαλείς και ειρηνικές της πόλης, γεγονός που επιτείνει τον τρόμο των κατοίκων.

«Το σημείο είναι γεμάτο κόσμο, εδώ κάνουμε καθημερινά τζόκινγκ και βόλτες. Είναι αδιανόητο να συνέβη ένα τέτοιο κακό εδώ», δήλωσε σοκαρισμένη μια 21χρονη κάτοικος.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει η γαλλική εφημερίδα Ouest-France, στους τραγικούς γονείς του 12χρονου αγοριού παρέχεται ήδη εξειδικευμένη ψυχολογική υποστήριξη, την ώρα που η Γαλλία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις αποκαλύψεις γύρω από το τι οδήγησε σε αυτή την τραγωδία μεταξύ ανηλίκων.