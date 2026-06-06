Φρίκη στη Χεβρώνα: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν βρέφος με σφαίρα στο πρόσωπο

Ένα μωρό σκοτώθηκε από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη, ενώ οι Παλαιστίνιοι γονείς του τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.
Ο Σαμ Φαχντ Άμπου Χαϊκάλ, μόλις 7 μηνών, έχασε τη ζωή του και οι γονείς του τραυματίστηκαν ελαφρά «αφού οι κατοχικές (ισραηλινές) δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τους απόψε στον τομέα του Τελ Ρουμέιντα, στα νότια της Χεβρώνας» αναφέρει το υπουργείο στη λακωνική ανακοίνωσή του.
Ο στρατός του Ισραήλ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.
Νωρίτερα, ο Δρ Τάρεκ Μπαρμπαράουι, ο διευθυντής του δημόσιου νοσοκομείου της Χεβρώνας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το βρέφος νοσηλευόταν με «σοβαρά» τραύματα.
Το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa μετέδωσε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου της οικογένειας.
Ο πατέρας του βρέφους, Φαχντ Αμπντούλ Αζίζ Αμπού Χαϊκάλ, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Βηθλεέμ, ζει με τη σύζυγό του και τον γιο του στη Βηθλεέμ.
Ενώ η οικογένεια βρισκόταν καθ’ οδόν για να επισκεφθεί το σπίτι της μητέρας του στη συνοικία Τελ Ρουμέιντα στο κέντρο της Χεβρώνας, ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ με αληθινά πυρομαχικά εναντίον του οχήματός τους, τραυματίζοντας τον πατέρα στο χέρι και τη μητέρα με την ίδια σφαίρα που χτύπησε τον μικρό γιο τους, Σαμ, στο σαγόνι.
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