Φρίκη στην Αργεντινή: Τρεις κοπέλες βιάστηκαν, βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν live στο TikTok

Μια υπόθεση που σοκάρει με την αγριότητά της εξετάζουν οι Αρχές στην Αργεντινή, μετά την αποκάλυψη ότι ομαδικός βιασμός, βασανιστήρια και η δολοφονία τριών νεαρών γυναικών μεταδόθηκαν σε ζωντανή μετάδοση μέσω της πλατφόρμας TikTok, μέσα από κλειστή ομάδα περίπου 45 ατόμων.

Τα θύματα είναι η Λάρα Γκουτιέρες, μόλις 15 ετών, η Μπρέντα ντελ Καστίγιο, 20 ετών, και η Μορένα Βέρντι, 21 ετών.

Οι τρεις κοπέλες, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατηγορήθηκαν από μέλη εγκληματικής συμμορίας για την κλοπή τεσσάρων κιλών κοκαΐνης.

Οι κοπέλες φαίνεται ότι παρασύρθηκαν σε ένα απομονωμένο σπίτι στα προάστια του Μπουένος Άιρες, με πρόσχημα ένα πάρτι και χρηματική αμοιβή.

Η live μετάδοση και το ξεκάθαρο μήνυμα

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εγκέφαλος της συμμορίας, Περουβιανός υπήκοος, φέρεται να διέταξε τις δολοφονίες ως «μήνυμα» προς άλλους συνεργούς.

Ο ίδιος εκτιμάται ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ασφάλειας της επαρχίας Μπουένος Άιρες, Χαβιέρ Αλόνσο, η πράξη μεταδόθηκε σε κλειστή ομάδα θεατών στην πλατφόρμα TikTok, ενισχύοντας τον τρόμο και την αίσθηση ατιμωρησίας.

«Ήταν μια πράξη εκδίκησης για την υποτιθέμενη κλοπή ναρκωτικών. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: "Όποιος τα βάζει με το καρτέλ, πεθαίνει έτσι"», δήλωσε ο Αλόνσο.

Τα βασανιστήρια στα οποία υπέβαλαν τις κοπέλες ξεπερνούν τη φαντασία. Η ανήλικη Λάρα είδε τα δάχτυλά της να κόβονται πριν δολοφονηθεί. Η Μπρέντα βρέθηκε με θανάσιμο κάταγμα στο κρανίο και ανοικτή τομή στην κοιλιακή χώρα, ενώ η Μορένα πνίγηκε με πλαστική σακούλα.

Οι τρεις γυναίκες αγνοούνταν για πέντε ημέρες πριν οι Αρχές εντοπίσουν τα θαμμένα σώματά τους στον κήπο του σπιτιού, στην περιοχή Φλορένσιο Βαρέλα, περίπου 30 χλμ. από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Οι συλλήψεις για την υπόθεση

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε τέσσερις συλλήψεις, ενώ άλλα οκτώ άτομα φέρεται να έχουν συλληφθεί μέσα στη νύχτα. Ανάμεσά τους και δύο γυναίκες, οι οποίες εντοπίστηκαν να καθαρίζουν το σπίτι του εγκλήματος κατά την έφοδο της αστυνομίας. Το αυτοκίνητο που μετέφερε τα θύματα βρέθηκε καμένο λίγα μέτρα από το σημείο.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με στόχο την πλήρη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και την ταυτοποίηση των θεατών της μετάδοσης, ηθικά και ενδεχομένως νομικά υπευθύνων για τη μη αναφορά του εγκλήματος.

Η θεία δύο εκ των θυμάτων, Χοσεφίνα ντελ Καστίγιο, είχε απευθύνει έκκληση για πληροφορίες λίγο πριν βρεθούν τα πτώματα:

«Ήταν τρία νέα κορίτσια. Τρεις οικογένειες που ζουν έναν εφιάλτη. Σας παρακαλώ, βοηθήστε αν ξέρετε κάτι».

