Φρίκη στην Ιταλία: 52χρονος πέθανε στο σπίτι του, τον έφαγαν οι σκύλοι του για να επιβιώσουν

Ένα αποτρόπαιο θέαμα αντίκρυσαν οι Αρχές στην Ιταλία, μόλις βρήκαν το σώμα ενός 52χρονου άνδρα, εν μέρει φαγωμένο από τα τρία πίτμπουλ του, αφού κατέρρευσε και πέθανε στο διαμέρισμά του.

Η ζοφερή ανακάλυψη έγινε αφότου η ανιψιά του Σαλβατόρε Αλεγκρούτσι, σήμανε συναγερμό στις αρχές επειδή ο θείος της δεν απαντούσε στις κλήσεις ή στην πόρτα του. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, ο 52χρονος κείτονταν άψυχος και κατακρεουργημένος στο πάτωμα.

Κατά την άφιξή τους, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανίχνευσαν μια έντονη και επίμονη οσμή που προερχόταν από το εσωτερικό του διαμερίσματος, και παραβίασαν την είσοδο, περιγράφει η Mirror.

Ιταλία: Νεκρός για μέρες ο 52χονος

Ο Σαλβατόρε βρέθηκε νεκρός στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού, το οποίο βρίσκεται στο χωριό Ριγκάλι, έναν οικισμό του Γκουάλντο Ταντίνο στην επαρχία της Περούτζια, στην κεντρική Ιταλία.

Αστυνομικοί των καραμπινιέρι, πυροσβέστες και κτηνιατρικές υπηρεσίες έδωσαν το παρών στη σκηνή του θανάτου. Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, π άντρας πέθανε από φυσικά αίτια, πιθανώς μετά από ξαφνική ασθένεια. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ήταν νεκρός για τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν βρεθεί.

Τα τρία πίτμπουλ του βρέθηκαν κλειδωμένα μέσα στο διαμέρισμα, χωρίς φαγητό ή νερό, και κατά πάσα πιθανότητα αυτός ήταν ο λόγος που κατασπάραξαν εν μέρει το σώμα του ιδιοκτήτη τους. Οι αξιωματικοί ανέφεραν ότι τα σκυλιά φάνηκαν ταραγμένα όταν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης μπήκαν στο σπίτι.

Ένας γιατρός υπηρεσίας ειδοποίησε τον εφημερεύοντα εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Περούτζια, ο οποίος διενήργησε μια αρχική εξωτερική εξέταση. Ο δικαστής διέταξε τη διενέργεια πλήρους νεκροψίας για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία και ο χρόνος θανάτου.