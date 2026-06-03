Φρίκη στην Ιταλία: Έκαψαν ζωντανούς τέσσερις μετανάστες μέσα σε βαν στην Καλαβρία

Ένα σοκαριστικό περιστατικό «σύγχρονης σκλαβιάς» έλαβε χώρα στην Καλαβρία, στην Ιταλία, καθώς δράστες έκαψαν ζωντανούς τέσσερις μετανάστες - εργάτες γης.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους μετανάστες μέσα στο βαν, και το βίντεο ήρθε σήμερα στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με το Mega, οι δύο φερόμενοι δράστες, φέρεται να έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές, με αποτέλεσμα αυτό να εκραγεί.

Η πιο πιθανή εκδοχή είναι να πρόκειται για υπόθεση «βεντέτας», κάτι που επιβεβαίωσε και ο επιζών της ιστορίας, καθώς ο ένας από τους πέντε «γλίτωσε» τον θάνατο.

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Όπως περιγράφει, τα θύματα, που ήταν όλοι εργάτες γης, δούλευαν χωρίς χρήματα, και τους παρεχόταν μόνο φαγητό. Στους τέσσερις μετανάστες, ζητήθηκε να δώσουν πέντε ευρώ για τη μεταφορά τους από την στέγη, στην εργασία τους. Εκείνοι αρνήθηκαν και αυτό φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα την αποτρόπαια πράξη.

Μάλιστα, φέρεται πίσω από την δολοφονία να κρύβεται πακιστανική μαφία.

