Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (12/11) στην επαρχία της Τεργέστης, όταν μια γυναίκα ουκρανικής καταγωγής φέρεται να σκότωσε τον 9χρονο γιο της μέσα στο σπίτι τους, κόβοντάς του τον λαιμό.

Ο πατέρας του παιδιού, που ζει μακριά από την περιοχή και είναι χωρισμένος από τη μητέρα, ανησύχησε καθώς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της και ειδοποίησε την αστυνομία.

Οι Αρχές έφτασαν στο σπίτι και αντίκρισαν το φρικτό έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού πρακτορείου Ansa, οι κοινωνικές υπηρεσίες της περιοχής παρακολουθούσαν ήδη την οικογένεια, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το πώς δεν αποτράπηκε η τραγωδία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.