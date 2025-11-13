Μενού

Φρίκη στην Ιταλία: Μητέρα έσφαξε τον 9χρονο γιο της - Ο πατέρας κάλεσε την αστυνομία

Στην Ιταλία δολοφονήθηκε ένα παιδί από την ίδια του τη μητέρα στην πόλη Μούτζια, κοντά στην Τεργέστη.

Αστυνομία στην Ιταλία | Shutterstock
Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (12/11) στην επαρχία της Τεργέστης, όταν μια γυναίκα ουκρανικής καταγωγής φέρεται να σκότωσε τον 9χρονο γιο της μέσα στο σπίτι τους, κόβοντάς του τον λαιμό.

Ο πατέρας του παιδιού, που ζει μακριά από την περιοχή και είναι χωρισμένος από τη μητέρα, ανησύχησε καθώς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της και ειδοποίησε την αστυνομία.

Οι Αρχές έφτασαν στο σπίτι και αντίκρισαν το φρικτό έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού πρακτορείου Ansa, οι κοινωνικές υπηρεσίες της περιοχής παρακολουθούσαν ήδη την οικογένεια, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το πώς δεν αποτράπηκε η τραγωδία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

